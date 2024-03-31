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İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle beraber oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oğlu Semih'in ilk kez oy kullandığını belirten İmamoğlu "Semih ilk oyunu kullanıyor. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz" diyerek, "Bugün 5 yıllık emeğin helalleşme anı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları ise şöyle;

"Bugün benim için de önemli bir gün, 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarım ve siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede İstanbul'umuza eşitlik ilkesi doğrultusunda ayrım yapmadan, partizanlık yapmadan insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinde yaptığımı ifade etmek isterim.

"16 MİLYON İNSANIMIZLA SANDIK SONUCUYLA HELALLEŞECEĞİZ"

Bu koca şehirde üzdüğüm kim varsa özür dilerim. Bu şehrin genç, kadın ve anneleri en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenlerin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşeceğiz.

"SON ANA KADAR SANDIK BAŞINDA KALMALARINI DİLİYORUM"

Yetki sahibi olmak durumunda inşallah önümüzdeki 5 yılı şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Seçimi, il başkanlığımızdan takip edeceğim. Sandıkta görev alan arkadaşlarımızın, kimseni hakkının çiğnenmemesi için süreci en iyi şekilde yönetmelerini, Türkiye demokrasisine yakışır süreç yürüterek son ana kadar sandık başında kalmalarını diliyorum.

"SORUNSUZ SONUCA BAĞLANMASINI DİLİYORUM"

Başta YSK olmak üzere tüm herkesin gereken hassasiyeti göstererek, en ufak sorunun yaşanmadığı şekilde sonucun bağlanmasını dilerim. Günümüz güzel olsun yarın sabah Türkiye ve İstanbul'un çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim."

İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Tarık Arslan:

aksama gorusuruz balkonda baskan... ıncıtmeden konus koyduk mu vs deme sakın...

80
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ülker kaya:

Son gülen iyi güler. Murat Kurumu ekranlarda zaferin verdiği haklı sevinciyle ilk defa gülerken göreceğiz inşallah

yanıt94
yanıt124
Ahmet Kavas:

Oğlun bile seninle ilgili düşünüyorsa ??????

112
48
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Mustafa Koç:

Oğlun bile şüphe ediyor sana oy verip vermemek konusunda Kendin söylüyorsun İmamoğlu Akşam gorusuruz 12 den sonra Yeni Başkan Murat Kurum

82
66
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Damla Sengul:

İstanbul Ankara İzmir yine aynı partinin olacak boşuna heveslenmeyin

53
67
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Tolga Adalioğlu:

Yedin, içtin ,yattın , gezdin tozdun ne güzel İSTANBUL bee ye ye bitiremedin. Yazıklar olsun takım tutar gibi sana oy veren insanların haline. Yarın bunların hesabı tek tek sorulacak.

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halit kaktüs:

Oğlu kameralar önünde sakız çiğniyor. Oruç tutan insanlara saygılı olmanız gerekmez mi? İstersen 30 Ramazan boyunca Ayasofya'ya git Ekrem. Yapmacık olduktan sonra hiç bir önemi yok.

57
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Aslan Öztürk:

Tkp ye versin

28
12
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Alperen:

RuMkIrmAsı FıRılDak EkO.

19
14
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Ufuk Bektas:

Ha ha ha gurur abidesi

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