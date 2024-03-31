İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesiyle beraber oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oğlu Semih'in ilk kez oy kullandığını belirten İmamoğlu "Semih ilk oyunu kullanıyor. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz" diyerek, "Bugün 5 yıllık emeğin helalleşme anı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları ise şöyle;

"Bugün benim için de önemli bir gün, 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarım ve siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede İstanbul'umuza eşitlik ilkesi doğrultusunda ayrım yapmadan, partizanlık yapmadan insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinde yaptığımı ifade etmek isterim.

"16 MİLYON İNSANIMIZLA SANDIK SONUCUYLA HELALLEŞECEĞİZ"

Bu koca şehirde üzdüğüm kim varsa özür dilerim. Bu şehrin genç, kadın ve anneleri en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenlerin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşeceğiz.

"SON ANA KADAR SANDIK BAŞINDA KALMALARINI DİLİYORUM"

Yetki sahibi olmak durumunda inşallah önümüzdeki 5 yılı şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Seçimi, il başkanlığımızdan takip edeceğim. Sandıkta görev alan arkadaşlarımızın, kimseni hakkının çiğnenmemesi için süreci en iyi şekilde yönetmelerini, Türkiye demokrasisine yakışır süreç yürüterek son ana kadar sandık başında kalmalarını diliyorum.

"SORUNSUZ SONUCA BAĞLANMASINI DİLİYORUM"

Başta YSK olmak üzere tüm herkesin gereken hassasiyeti göstererek, en ufak sorunun yaşanmadığı şekilde sonucun bağlanmasını dilerim. Günümüz güzel olsun yarın sabah Türkiye ve İstanbul'un çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim."