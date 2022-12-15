İmamoğlu'nun sürpriz ziyaretçisi! Odaya girince Meral Akşener koşup elini öptü

Yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu için Saraçhane'ye desteğe gidenler arasında 101 yaşındaki iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat da vardı. Unat'ı odada gören İYİ Parti lideri Meral Akşener de yerinden kalkarak elini öptü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın 3 saat ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Karar ne olursa olsun herkesi Saraçhane'ye bekliyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE DESTEKÇİLERİ AKIN ETTİ

İmamoğlu'nun çağrısının ardından başta İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş olmak üzere belediye başkanları Saraçhane'ye giderek İmamoğlu'nun yanında yer aldı.

SÜRPRİZ BİR İSİM DE VARDI

İmamoğlu'na desteğe gidenler arasında sürpriz bir isim de vardı. 101 yaşındaki ünlü iletişim bilimci Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Saraçhane'ye giderek İmamoğlu'na destek verdi.

MERAL AKŞENER ELİNİ ÖPTÜ

Unat'ı odada gören İYİ Parti lideri Meral Akşener de yerinden kalkarak ünlü ismin elini öptü ve "Hoş geldiniz" dedi.

NERMİN ABADAN UNAT KİMDİR?

Nermin Abadan Unat, Türk yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci. Türkiye'de iletişim bilimlerinin oluşumuna katkı veren öncü isimlerdendir. Public Opinion sözcüğünün Türkçe karşılığı olan Kamuoyu sözcüğünü Türkçeye kazandırmıştır. 8 Eylül 1921 doğumlu olan Unat, 101 yaşındadır.