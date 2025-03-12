İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının "sahte" olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Kastamonu'da diplomasıyla ilgili iddialar hakkında konuşan İmamoğlu, dikkat çeken sözler sarf etti.

İMAMOĞLU: DAHA ÖNCE 'YATAY GEÇİŞ UYGUNDUR' RAPORU VERİLMİŞ

İmamoğlu, daha önce fakültesi tarafından, "Yatay geçişi her yönüyle uygundur" raporu verildiğini söyledi. İmamoğlu, "Bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne fakültem tarafından 'İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur' raporu verilmiş. Bu raporu biz bile yeni öğrendik. Bilmiyorduk, 2020'de sormuş fakülte cevap vermiş." ifadelerini kullandı.

"İMZASI OLAN DEKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI"

İmamoğlu, "Altında dekan olan profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan, Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.