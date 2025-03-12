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İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasıyla ilgili CİMER'e gelen şikayet üzerine üniversiteden 5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, "Yatay geçiş her yönüyle uygundur" yanıtı verildiğini, bu durumdan kendilerinin de yeni haberlerinin olduğunu söyledi. İmamoğlu, "2020'de bu raporu veren dekan, Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar ki bugün istifa etmek zorunda kaldı." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının "sahte" olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Kastamonu'da diplomasıyla ilgili iddialar hakkında konuşan İmamoğlu, dikkat çeken sözler sarf etti.

İMAMOĞLU: DAHA ÖNCE 'YATAY GEÇİŞ UYGUNDUR' RAPORU VERİLMİŞ

İmamoğlu, daha önce fakültesi tarafından, "Yatay geçişi her yönüyle uygundur" raporu verildiğini söyledi. İmamoğlu, "Bu süreçte daha önce 2020 yılında diplomamı sorgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne fakültem tarafından 'İmamoğlu'nun yatay geçişi her yönüyle uygundur' raporu verilmiş. Bu raporu biz bile yeni öğrendik. Bilmiyorduk, 2020'de sormuş fakülte cevap vermiş." ifadelerini kullandı.

"İMZASI OLAN DEKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI"

İmamoğlu, "Altında dekan olan profesörün de imzası var. 2020'de bu raporu veren dekan, Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'ye öyle baskı yaptılar, öyle canından bezdirdiler ki yahu yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Dekanı kaç paraya satin aldınızda sahtekarlık gercek ortaya cikınca istifa etmek zorunda kaldı ??

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Haber YorumlarıMr Camel:

feto nun devamı akp dır bariz belli ülkenin haline bakarsak yapılan operasyonlar bakılırsa halk uyuyor hala fetonun yerinide erdoğan aldı başında beri bunu dıyorum siyasi okumamla bu çıkıyor

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Haber YorumlarıFLOZOF:

adam haklı

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Sus kukla

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Haber YorumlarıRevolver:

daha önce haksız yere seçim yenilediniz. o nasıl ayağınıza dolandıysa bu da aynı şekilde ayağınıza dolanacak...

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

O zaman demezler mi senin baş vurduğun zaman senden yüksek notu olan yokmuy du koca istanbulda bi tek akıllı sen miydin kusura bakmada şaibeli girdin yani bide samanyolu tv de spor yorumcusuy dun fenerbahçeli değilimde fenerbahçe ye ozamanlar şikeci demiştin inanmayanlar araştırabilir

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Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Fetö kokusu var sanki olayda.Bakalim altından kimler cikacak

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

yatay geçişte usulsüzlük var diploma sahte diyemeyiz. sonuçta tık tık eko okula gidip diplomayı almışsa ceza o yatay geçişe izin verenlere kesilmeli

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Chp li siyasetçiler Yalancı Çoban Hikayesine döndüler. Devlette belge ve uygulamalar bellidir. İftira ile sonuç değişmez. Hakli oldugunu dusunuyorsan Yargiya ver. Ortaya çıksın. Ama yoook. seçmenini şeker verip kandıracak kadar safdirik zannediyor bu ucuz algi siyaset pazarlamacılari.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kurt kuzuyu yemeyi kafaya koymuşsa gerisi teferruat

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