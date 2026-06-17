Ekrem İmamoğlu: "Abd ile İran Arasındaki Anlaşmazlığın Diplomasi Yoluyla Sonlandırılmasını Memnuniyetle Karşılıyorum"

(İSTANBUL) - CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD-İran arasındaki diplomatik uzlaşıya dair bir açıklama yayımladı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığın diplomasi yoluyla sonlandırılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan, Katar ve katkı sunan tüm tarafları kutluyorum. Bu savaş hiç yaşanmamalıydı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonların güvensizlik içinde yaşadığı, küresel ekonominin sarsıldığı bu çatışmanın yarattığı tahribat büyüktür. Başta Trump yönetimi ve Netanyahu hükümeti olmak üzere askeri seçeneği tercih edenlerin, bu ağır bedelin ortaya çıkmasındaki sorumluluğu göz ardı edilemez."

"ÖNÜMÜZDE BİR FIRAT PENCERESİ AÇILDI"

Bugün önümüzde bir fırsat penceresi açılmıştır. Bu pencereyi, Ortadoğu'nun bütününü kapsayan kalıcı ve adil bir barış mimarisine dönüştürmek için çalışma zamanıdır. Bu mimarinin anahtarı Filistin'dir. Gazze'deki insani trajedi son bulmadan, Filistin halkının meşru hakları güvence altına alınmadan ve iki devletli çözüm temelinde gerçek bir siyasi süreç başlatılmadan, bölgede kalıcı barıştan söz etmek mümkün değildir.

İsrail'i Gazze'de ve Lübnan'da uluslararası hukuka uymaya çağırıyorum. İran'ı da nükleer şeffaflık ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği konularında yapıcı ve kararlı bir tutum benimsemeye davet ediyorum. Türkiye, tarihi, coğrafi konumu ve diplomatik birikimi ile bu süreçte belirleyici bir rol oynayabilir ve oynamalıdır. Orta Doğu'nun daha fazla savaşa ihtiyacı yoktur. İhtiyaç daha fazla diyalogdur. Bugün atılan bu adımın Filistin'den Lübnan'a uzanan kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir bölgesel barış sürecinin başlangıcı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA