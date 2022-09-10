İmamoğlu metrobüs kazasıyla ilgili suskunluğunu 6 saat sonra bozdu: Yaralıları hastanede ziyaret ettim
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Avcılar'da saat 18.38'de iki metrobüsün kafa kafaya çarpışmasıyla 99 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir açıklama yapmayan İmamoğlu, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kazadan yaklaşık 6 saat sonra suskunluğunu bozan İmamoğlu, yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." dedi.
Avcılar Şükrebey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüshenüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 99 kişi yaralanırken, metrobüs yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza nedeniyle duraklarda aşırı bir yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar yürüyerek evlerine ulaştı.
Kazanın ardından bir açıklama yapmaması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada tepki çekti. "Ekrem İmamoğlu" etiketi Twitter'da TT olurken, vatandaşlar "İmamoğlu nerede?" diye sordu.
Kaza 18.38'de meydana gelirken İmamoğlu suskunluğunu 00.14'te bozdu. Kazadan yaklaşık 6 saat sonra sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ettiğine yönelik fotoğraflar paylaştı.
İmamoğlu paylaşımında, "Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: