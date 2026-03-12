"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanıkların savunmaları alınıyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat savunma yaptı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın sabahki oturumu, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat, savunmasında, 1998 yılında İBB'de işe girdiğini, 25 yılı aşkın süredir daimi kadroda Ağaç AŞ'de görev yaptığını belirterek, 2019 yılında Ali Sukas'ın genel müdürlük görevine gelmesiyle kendisini üretim planlama müdürü olarak atadığını sonrasında satın alma müdürü olduğunu söyledi.

2023 yılının sonunda milletvekili seçimleri öncesi Sukas'ın eşinin milletvekili adayı olduğunu anlatan Polat, Sukas'ın 2024 yılının başlarında bir gün kendisini çağırdığını ve "Bir liste var. Bu listeden yaptığımız alışverişler üzerinden yüzde 10 alacağız ve bunu sen isteyeceksin." dediğini aktardı.

Sanık Polat, müdürü Sukas'a böyle bir şeyin olamayacağını söylediği kaydederek, "Neyin parası? Ne istiyoruz yani insanlardan, neyin parasını istiyorsunuz? diye Ali Sukas'a sorunca bana 'Ben liste veriyorum, yukarısı istiyor.' dedi. Olmayacağını söyledim. 'Yukarısı kimse gelsin, kendi istesin.' gibi muhabbet yaptık. Devamında kendisi bana bunu bir kez daha tekrar etti. Böyle bir şeyin olmayacağını, kesinlikle böyle bir şeye bulaşmayacağımı söyledim. Hatta 'Bugün yukarısı istiyor deriz, yarın Ali Sukas istedi olur.' gibi muhabbetler de oldu. Kesinlikle girmedim o dedikoduya." ifadelerini kullandı.

Sonrasında müteahhitlerin yavaş yavaş gelip dert yanmaya başladıklarını anlatan Polat, "Müteahhitler 'Bizden yüzde 3, 5'e kadar para isteniyor.' diye dert yanmaya başladı. Ben baştan beri kendisinin işi topladığını, yukarıyı bahane edip kendisine alıyor diye düşünüyordum. Ben bunu 'yukarısı' dediği yerlere şikayet edeceğim diye kafamda kurgulamaya başladım." şeklinde konuştu.

Sanıklardan Ertan Yıldız'ın kuzeniyle durumu konuştuğunu, kuzeninin de Yıldız'a durumu söylediğini kendisine aktardığını söyleyen Polat, zaman geçtiğini ve herhangi bir gelişme olmadığını, kendisine mobbinglerin başladığını iddia etti.

Herhangi bir gelişme olmayınca durumun Ekrem İmamoğlu'na iletilmesi için birtakım kişilerle görüştüğünü ancak yine bir şey olmadığını ifade eden Polat, "Sonrasında üretim planlama müdürü olan Ertan Yıldız'ın kuzeni Duygu Hanım bana 'Emekliliğin gelmiş, EYT'lisin, emekli olsan, gençlerin önünü açsan, sana yeni kadrolar, yönetim kurulu üyelikleri verirler, çok sivriliyorsun.' gibi farklı bir söylemde bulundu. Baktım yine herhangi bir şey olmadı. O dönemi öyle geçiştirdik." şeklinde savunma yaptı.

Hiçbir şeyin olmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Polat, "Savcılığa gitmek istemedim, kendi şirketimi şikayet eden bir eleman pozisyonuna düşmek istemiyordum. Bir şekilde çözüm bulurum diye umudum vardı. Çünkü her zaman Ali Sukas kendisi için yapıyor diye düşündüm, kendi siyasi, karısı da siyasi, bir dahaki seçimlere daha sağlam hazırlanmak için. Çünkü kendisi bir ara 'Başkan adayı' olarak konuşulmuştu. Herhalde o niyetle diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Sonrasında müteahhitlerin ve genel müdürlerin tutuklanmaya başladığını aktaran Polat, tutuklu olan müteahhitlerin hiçbirinin ilk ifadesinde kendisiyle ilgili olumsuz bir beyanının olmadığını ancak sonrasında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 4-5 kişinin kendi ismini verdiğini ve serbest kaldıklarını söyledi.

Mahkeme başkanından sanığa "Seninle ilgili de para aldığın iddiaları var" sorusu

Mahkeme başkanı Selçuk Aylan, sanık Ümit Polat'a, "Savunmanda hep Ali Sukas ile ilgili kısımları anlatıyorsun ama seninle ilgili de para aldığın iddiaları var. Bununla ilgili bir şey anlatmadın." dedi.

Bunun üzerine Polat, "Başkanım o isimlerin hepsi Ali Sukas'ın evine girip çıkan insanlar. Mesai başlamadan önce ellerinde böreklerle gelirlerdi, sürekli görüşürlerdi. Bizim Ali Sukas ile bu kadar kavgalı olduğumuz bir dönemde beni bu işin içine sokmaları söz konusu değil, etkin pişmanlıktan faydalanmak için benim ismimi veriyorlar." diye konuştu.

Başkanın, "Sen de etkin pişmanlıktan faydalandın." demesi üzerine Polat da "Evet, ben de geldim anlattım, ne yapacaktım?" şeklinde karşılık verdi.

Sanık Polat, Ali Sukas ile kavgalı olduğu dönemde para almasının söz konusu olmadığını, ismini verenlerin etkin pişmanlık faydalanmak için ismini verdiklerini söyledi.

Başkan Selçuk Aylan'ın, "Ali Sukas, nasıl ifade vermen konusunda sana konuşma yapmış. Neler diyeceksin?" sorusu üzerine Polat, "Tutuklamalar olunca Ali Sukas beni çağırdı. Şirket avukatı varken konuştuk. Bir gizli tanık ifadesinden bahsedildi. İfadeye gittiğimizde Ali Sukas, 'Kimseden para istemedik.' şeklinde ifade vermemi istedi. Benim nevrim döndü, 'Bildiğim neyse onu söylerim.' dedim. Zaten 2-3 gün sonra savcılığa kendim gittim. Ben ifade verdim diye, beni işten attılar." dedi.

Cumhuriyet savcısının "Ekrem İmamoğlu'nun Ali Sukas ile yaptıkları toplantıda, Sukas'a Ağaç AŞ'de yeterince para toplayamadığı için kızdığı beyanınız var. Neler diyeceksiniz?" sorusunu Polat, "AKOM'da bir toplantı vardı, sadece genel müdürlerle görüşme oldu. Oradaki insanlar Ali Sukas para toplayamadı diye görevden alınacağını konuşuyordu. Seçimlerle ilgili para toplanmasıydı. Ben para toplanmasına şahit olmadım." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Senin beyanında bunlar var." dedi.

Sanık Polat ise, "Toplantıya biz katılmadık. Çantaları gördüm, içinde para mı vardı bilmiyorum." şeklinde karşılık verdi.

MASAK'ın hazırladığı Ağaç AŞ'nin para çıkış hareketleri grafiği ekrana yansıtıldı

Duruşma salonundaki büyük ekrana MASAK tarafından hazırlanan ve iddianamede yer alan, Ağaç AŞ'nin daha önceki seneler ve aylarda yaptığı para çıkış hareketlerinin grafiği yansıtıldı.

Cumhuriyet savcısı bu grafiğe işaret ederek, "20 yıldır Ağaç AŞ'de çalıştığından bahsediyorsun. Ciddi bir para çıkışı oluyor, bunlar neden arttı? Tabloyu da yansıttık. Bu tablo 25 milyar liralık bir tablo. Bu ne parası?" diye sordu.

Sanık Polat da "Seçim parasıdır diye duydum." dedi.

Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatları tepki gösterirken, İmamoğlu "Bu tablo yalan." diye bağırdı.

Cumhuriyet savcısı da "Bu tablonun neresi yanlış?" diye sordu.

İmamoğlu'nun "Bu soruya karşı söz hakkımı kullanmak istiyorum. Bu tablo yalan. Sayın hakim lütfen yalana müsaade etmeyin. Bu soruya karşı söz hakkımı kullanmak istiyorum." demesi üzerine mahkeme başkanı, "Soru sorulmasın diye itirazınız varsa alırım. Bu tablo iddianamede var zaten, bu eylem kapsamında da savunma yapacaksanız bununla ilgili anlatımlarınızı o zaman alırım." dedi.

Daha sonra duruşmaya öğle arası verildi.