Gurub Asıllar'dan Filistin'e Ses

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu "Gurub Asıllar", besteledikleri ezgilerle, İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Filistin'e ses olmaya çalışıyor.

"Gurub Asıllar", 2021 yılında Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bir programda bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımının ardından harekete geçen grup üyeleri, "Ütopya" ve "Korku Vermeyen Ölüm" isimli iki eser hazırladı.

Grubun solisti Ahmet Selim Pişkin, AA muhabirine, başlangıçta Başakşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sonrasında çeşitli vakıfların programlarında sahne aldıklarını belirterek, performans deneyimlerini ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Ezgilerin oluşum sürecine değinen Pişkin, "Bildiğiniz üzere yaşanan onca olay var. Bunlara karşı halk hem boykotlar hem de mitingler düzenledi. 'Biz aslında bunun nasıl daha ötesine geçebiliriz' diye arkadaşım Enis'le düşündük. Zaten önceki aşamalarda da yazıp karalıyorduk bir şeyler. Ondan sonrasında da bir gece nakarat oluştu. Sonraki gün ise şarkıyı hazırladık." dedi.

Pişkin, "Korku Vermeyen Ölüm" eserinde Filistin'de yaşanan zulmü şiirsel boyutta ele almaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Parçada vurgulamak istediğimiz asıl nokta Filistinli kardeşlerimizin bu zulme rağmen nasıl her koşulda bu kadar metanetli kalmalarına karşı duyduğumuz hayretti." diyen Pişkin çocukların bile şehit olmaktan korkmamasının ve ölmenin onlar için korkudan bağımsız bir olay olmasının parçadaki temel duyguyu oluşturduğunu kaydetti.

Pişkin, "Ütopya" parçasında ise Filistin'deki İsrail zulmünün bitişini ve hayali kurulan şehrin tasvirini sözle yaptıklarını anlatarak, "Ütopya'da ise minarelerin göğe uzandığı ve özgürlük seslerinin göklerde yankılandığı şehri, özgür Filistin'i aktardık." diye konuştu.

"Ezgilerimizde ilham veren temel duygu Filistin halkının kutlu direnişi"

Grubun gitaristi Enis Gül ise müziği sadece bir eğlence aracı ya da bir nesne olarak görmediklerini söyledi.

Müziğin aynı zamanda bir şeyleri ifade etme araçları olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekebilmek için müziği kullanabileceğimizi fark ettik. Bunun için de beste girişimlerinde bulduk. Gıda sektöründeyseniz boykot edersiniz. Bir futbolcuysanız stada çıkmadan önce pankart açarsınız. Biz de müzik yapıyoruz. Müziğimizi icra ederken de sözlerimizde, güftelerimizde bunlara yer veriyoruz. Ezgilerimizde bize ilham veren temel duygu her zaman Filistin halkının kutlu direnişidir fakat sesimiz sadece Filistin için değil Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm diğer mazlum halklar için de bir direnişin sesleri niteliğindedir."

Gül, çevrelerinin, arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve ailesinin bu konuda her zaman gruba destek olduğunu dile getirdi.

Konserlerinde seyircilerden aldıkları tepkilerden mutluluk duyduklarını kaydeden Gül, "Sanatın ve özellikle müziğin bizi ne kadar birleştirdiği aşikar. Çünkü konserlerimizde insanların şarkıları söylerken ne kadar canlı ve ne kadar huzur dolu şekilde bize katıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Onlar mutlu oldukça ne kadar iyi bir iş yaptığımızı anladıkça müziğin birleştirici ve sanatın bu özel gücünü fark ediyoruz." dedi.

"Ortada bir soykırım var"

Grupta gitar çalan Ahmet Muhsin Aydın da Filistin mücadelesine destek konusunda boykotun önemli olduğunu dile getirdi.

Aydın, yaşananların dünyanın insanlık dramı olması gerektiğini belirterek, "Ortada bir soykırım var ve buna karşı 'Ben ne yapabilirim' ya da 'Benim elimden ne gelir' gibi düşüncelere kapılmadan boykotu desteklememiz gerekiyor. Yerli malı, özellikle İsrail'e destek olmayacak malları tüketmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Filistin davasının her platformda konuşulması gerektiğine dikkati çeken Aydın, bunun için daha fazla boykot yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.