İmam Filminin Devamı 'Yeniden Başlamak' 27 Aralık'ta Vizyonda

The İmam filminin devamı niteliğindeki "Yeniden Başlamak", 27 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Marmara Film'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu yapımın başrollerini Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi paylaşıyor.

Fragmanı ilk kez yayınlanan film, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide geçen bir hikayeyi konu alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Yıldız, "Bu film, ölümle burun buruna gelmiş bir insanın hayatta kalma mücadelesinin ötesinde, ruhsal bir uyanışın hikayesi. Her sesin, her yüzün bir anlam taşıdığı astral düzlemin büyüsünü izleyicilere hissettirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Senarist ve oyuncu Eşref Ziya ise herkesin hikayesindeki kırılma anlarına, filmde bir ayna tuttuklarını belirterek, "İnsan, en büyük zorluklarla karşılaştığında bile kendini yeniden bulma şansı yakalayabilir. Bu projede bunu anlatmak, benim için hem bir meydan okuma hem de bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Zengin bir ailenin çocuğu olan 32-33 yaşlarındaki Sedat, Balat'ta gecekonduda yaşar. Günün birinde, bir parkta sokak serserilerinin elinden kurtardığı, hafızası yerinde olmayan Kadir, Sedat'ın tüm yaşantısını değiştirir. Kadir'in gerçekte kim olduğunu araştıran Sedat ve gazeteci Çiğdem, kendilerini çok karmaşık olaylar içinde bulur."