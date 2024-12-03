Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

İmam Filminin Devamı 'Yeniden Başlamak' 27 Aralık'ta Vizyonda

İmam Filminin Devamı 'Yeniden Başlamak' 27 Aralık'ta Vizyonda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Yıldız'ın yönettiği ve başrollerinde Eşref Ziya, Öykü Çelik ile Batuhan Ekşi'nin yer aldığı 'Yeniden Başlamak' filmi, yaşam ve ölüm arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Fragmanı yayınlanan film, izleyicilere ruhsal bir uyanış hikayesini sunmayı hedefliyor.

The İmam filminin devamı niteliğindeki "Yeniden Başlamak", 27 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Marmara Film'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu yapımın başrollerini Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi paylaşıyor.

Fragmanı ilk kez yayınlanan film, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide geçen bir hikayeyi konu alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Yıldız, "Bu film, ölümle burun buruna gelmiş bir insanın hayatta kalma mücadelesinin ötesinde, ruhsal bir uyanışın hikayesi. Her sesin, her yüzün bir anlam taşıdığı astral düzlemin büyüsünü izleyicilere hissettirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Senarist ve oyuncu Eşref Ziya ise herkesin hikayesindeki kırılma anlarına, filmde bir ayna tuttuklarını belirterek, "İnsan, en büyük zorluklarla karşılaştığında bile kendini yeniden bulma şansı yakalayabilir. Bu projede bunu anlatmak, benim için hem bir meydan okuma hem de bir onurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Zengin bir ailenin çocuğu olan 32-33 yaşlarındaki Sedat, Balat'ta gecekonduda yaşar. Günün birinde, bir parkta sokak serserilerinin elinden kurtardığı, hafızası yerinde olmayan Kadir, Sedat'ın tüm yaşantısını değiştirir. Kadir'in gerçekte kim olduğunu araştıran Sedat ve gazeteci Çiğdem, kendilerini çok karmaşık olaylar içinde bulur."

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
img

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti
img

Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor
img

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 3-4 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 14. bölüm full HD tek parça izleme linki 3 Aralık Salı! Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.