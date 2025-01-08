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İlkokul çocukları Turistik Doğu Ekspresi'nde "Sarıkamış Şehitleri Draması"nı sahneledi

İlkokul çocukları Turistik Doğu Ekspresi'nde
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, Turistik Doğu Ekspresi içinde "Sarıkamış Şehitleri Draması"nı sergiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencileri, Turistik Doğu Ekspresi içinde "Sarıkamış Şehitleri Draması"nı sergiledi.

İlçeye bağlı Karaurgan Köyü İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için "Sarıkamış Şehitleri Draması" ekibi oluşturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi'ne öğretmenleri nezaretinde köyden binen öğrenciler, yolculara şehit dramasını anlattı.

Dönemin askeri kıyafetini giyerek öğrencilerin bu dramayı sergilemesi yolcularca da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Okul Müdürü Ferhat Altuntaş, son yıllarda Doğu Ekspresi'nin popülaritesinin artmış olmasından da faydalanarak Sarıkamış şehitlerini alışılmışın dışında anmak istediklerini belirtti.

Sanatın tüm dallarıyla, milli ve manevi değerleri tüm çocuklara hem aktarmak hem de yaşatmak maksadıyla projenin hayata geçirildiğini anlatan Altuntaş, "Çocuklarımız sergiledikleri dramayla, askerlerimizle kendilerini o kadar özdeşleştirdiler ki trendeki yolcularımıza son derece duygusal anlar yaşattılar." dedi.

Altuntaş, projeye desteğinden dolayı Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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