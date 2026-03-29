İlkadım'da Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi

İlkadım'da Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi
İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi iş birliğinde gerçekleştirilen Orman Haftası etkinliğinde, 11 okuldan öğrencilerle birlikte 135 fidan dikildi. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, etkinliğin gelecekte daha yeşil bir çevre bırakma amacı taşıdığını vurguladı.

İlkadım Belediyesi ile İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi iş birliğinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 11 okulun katılımıyla Kalkancı Mahallesi Hazine Sokak'ta düzenlenen etkinlikte, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile öğrenciler 135 fidan dikti.

Kurnaz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Fidan dikim etkinliğini gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurnaz, "Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz fidan dikimi etkinliğinde, geleceğimizin teminatı yavrularımızla bir araya geldik. Çocuklarımızla birlikte 135 fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Etkinliğe katkı sunan İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Serra Akagündüz ile yönetime teşekkür eden Kurnaz, bu tür organizasyonların küçük yaş gruplarıyla gerçekleştirilmesinin geleceğe bırakılacak önemli bir miras olduğunu kaydetti.

Doğanın korunması ve yeşil alanların çoğaltılmasının önemine işaret eden Kurnaz, "Doğayı korumak, yeşile sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. İlkadım Belediyesi olarak yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, daha fazla yeşil alanın gelecek kuşaklara aktarılmasının daha sağlıklı bir çevre için önem taşıdığını belirterek, yeşil alanların artırılması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
