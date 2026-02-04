İlkadım'da ramazan öncesi fırınlarda denetim yapıldı

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat uygunluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla belediye ekipleri ilçe genelinde fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin gramajı, üretim alanlarının hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği ile ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunulurken, gerekli durumlarda cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sofralarına ulaşan gıdaların güvenilir ve sağlıklı olması bizim önceliğimizdir. Kurallara aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerimiz özellikle ramazan ayı öncesinde ve ramazan ayı boyunca kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, gıda üretimi yapan işletmelerde karşılaşılan olumsuzlukların belediyeye bildirilmesini istedi.