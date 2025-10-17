Haberler

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'dan AA Bölge Müdürü Demir'e Ziyaret

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret ederek ilçede devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Kurnaz, ilçede yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında Demir'e bilgi verdi.

Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Kurnaz'a bilgi veren Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
