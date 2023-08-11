Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan enginar dikimi, yaklaşık 20 gün sonra hasat edilecek ve ihracata gönderilecek. Üreticiler, gelecek yıl daha geniş bir alanda enginar üretimine devam etmeyi planlıyor.

İlk kez ettikleri enginarın hasadı için gün sayıyorlar

Enginar 20 gün sonra ihracata hazır olacak

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde bu yıl ilk kez enginar dikimi yapıldı. Yaklaşık 20 gün sonra hasat edilecek enginarlar, Aydın Söke'deki tesiste işlendikten sonra ihracata gidecek.

Denizli'nin Çal İlçesine bağlı Selcen Mahallesi'nde deneme hedefli anlaşmalı olarak bu yıl ilk defa enginar dikimi yapıldı. Yaklaşık 3 dönümlük araziye mayıs ayında 2 bin kök "Kalplik" cinsi enginar dikildi. 20 gün sonra hasadına başlanacak olan enginarlar Aydın Söke'deki tesise gönderilecek. Tesiste işlemlerden geçecek olan enginar Avrupa ülkelerine ihraç edilecek.

Enginar hasadını 20 günde bitireceklerini, 30 - 32 bin adet "Kalplik" enginar hasadı yapmayı hedeflediklerini anlatan üretici Ömer Ayhancı, gelecek yıl anlaşmalı olarak 150-200 dekarlık alanda enginar üretmeye devam edeceklerini söyledi. Bu yıl üzüm bağlarında yoğun olarak mildiyö hastalığının görüldüğünü, üzüm salkımlarının hastalıktan çok fazla etkilendiğini anlatan Ömer Ayhancı, "Aydın'da Nihat Selçuk isimli bir Enginar üreticisi, yıl bazında sürekli hasat alınması amacıyla Aydın, Denizli ve Antalya Ziraat Odası Başkanlarıyla iletişime geçmiş. Denizli Ziraat Odası başkanımız beni aradı. Ben arkadaşların Çal ve Baklan'da gezdirdim. Çiftçiye, üreticiye örnek olması içinde 3 dönümlük bir araziye 2 bin kök enginar dikimini yaptık. Bu enginar iki çeşit oluyor. Birincisi 'Çanaklık' olarak geçer. Bizimki ise 'Kalplik' diye bilinen çeşidi. Kalplik olarak adlandırılan enginar türümüz kök başına 15-16 ürün, Çanaklık olarak geçen türümüz de kök başına 8-10 baş enginar üretimi sağlıyor" dedi.

20 gün sonra hasat başlıyor

Çal Selcen'de ilk kez dikimi yapılan enginarların yaklaşık 20 gün sonra hasat edilmeye başlayacağını ve yaklaşık 30- 32 bin adet arasında enginar hasadı yapmayı planladıklarını anlatan Ayhancı, "Ülkemizde daha çok zeytinyağlı yemek türü olarak tüketilen, faydaları saymakla bitmeyen Enginar, yüksek lif oranına sahip yapısı ve karaciğer dostu olmasıyla Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Anavatanı olarak genellikle Aydın ve İzmir bölgesinde üretimi sağlanıyor. Bölgemizde yaşanan doğal afetler nedeniyle üzümlerde oluşan Mildiyö rahatsızlığını üretimde büyük bir düşüşe neden oldu ve bölge halkı bundan olumsuz etkilendi. Bu sebeple, yeni bir gelir kapısı olacağını düşündüğümüz enginar dikiminin bölge halkına yeni bir ekmek kapısı olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sene İsabey Mahallesi'ndeki üreticilerle birlikte 150 - 200 dekara yakın enginar dikimi planlaması yapıyoruz "dedi.