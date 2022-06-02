İlk gök bilim merkezi Cacabey'e, 18 milyon TL'lik restorasyon - Haberler

KIRŞEHİR'de, Anadolu Selçuklu döneminde 1271-1272 yıllarında Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından yaptırılan ve dünyanın ilk gök bilim merkezi olarak bilinen, UNESCO Dünya Geçici Listesi'ndeki Cacabey Medresesi'nin restorasyonu, 60 kişilik ekip tarafından bilimsel yöntemler esas alınarak yapılıyor. 18 milyon TL'ye mal olacak restorasyonun 5 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Selçuklu eseri olan ve Kırşehir Emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında inşa ettirilen, UNESCO Dünya Geçici Listesi'ndeki Cacabey Medresesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore ettiriliyor. Döneminde astronomi okulu olarak kullanılan, 1907 yılından itibaren ise camiye çevrilen medresede restorasyon çalışması, nem ve rutubet nedeniyle 2019'da başladı. Daha önce de birkaç kez onarım yapılan medresedeki kapsamlı restorasyonun ilk etabı tamamlanırken, ikinci etabı 5,5 aydır devam ediyor. Kubbedeki açılıktan gökyüzündeki yıldızları izlemek için yapılan araştırmalarda ortaya konulan rasat kuyusu ve ateşlenmiş roketi andıran sütunlar, büyük titizlikle restore ediliyor. Medresenin kubbesi ise içinde çimento bulunmayan 'tekstil donatı' olarak bilinen özel harçla sıvanarak onarılıyor. Kubbe üzerine ayrıca özgüne uygun taşlar döşeniyor. 18 milyon TL'ye mal olacak restorasyonun 5 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

'CİDDİ TUZLANMA PROBLEMİ VARDI'

'KUBBEYİ ÖZEL HARÇLA KAPLIYORUZ'

'KÜÇÜK KALEM İŞİ BULDUK'

GENEL MÜDÜRLÜK: BİLİMSEL DANIŞMANLIK ALINDI

'5 AYDA TAMAMLANACAK'

CACABEY MEDRESESİ

Minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında 'cıncıklı' cami ile anılan medrese, kesme taştan yapılmış olup, kare planlıdır. İki eyvanlı kapalı avlulu medreseler gurubuna girmektedir. Döneminde astronomi yüksek okulu olarak hizmet vermiştir. Mukarnas kavsaralı iki renkli taş işçiliğinin uygulandığı taç kapısı bulunmaktadır. Kuzeyindeki giriş kapısı işlemelidir, yapıdan ayrı olan tuğladan yapılmış çinili ve tek şerefeli minaresi ilk önce gözlem yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Ana eyvanda yer alan karşılıklı iki sütun koni ve küre biçimlerinin üst üste bindirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu sütun düzenlemesinin Anadolu Türk sanatında başka örneği bulunmamaktadır.