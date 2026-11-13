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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Trablusşam'da Müslüman ve Hristiyan din adamlarıyla görüştü

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Lübnan ziyaretinin ikinci gününde Trablusşam kentindeki Büyük Mansuri Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman ve Hristiyan din adamlarıyla bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Lübnan ziyaretinin ikinci gününde Trablusşam kentindeki Büyük Mansuri Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman ve Hristiyan din adamlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, cuma namazı öncesinde ziyaret ettiği camide Trablusşam Müftüsü Şeyh Muhammed İmam, Trablusşam Fetva Emini ve Kıraat Şeyhi Bilal Barudi ile Alevi İslam Konseyi Başkanı Şeyh Ali Kaddur tarafından karşılandı.

Erdoğan, camideki toplantı salonunda Müslüman din adamlarının yanı sıra Hristiyan din adamlarıyla da görüştü. Görüşmeye, Trablusşam Maruni Başpiskoposu Yusuf Suveyf ve Rum Ortodoks Başpiskoposu Efram Kiryakos da katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, Türkiye ile Lübnan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra Lübnan ile Suriye ve Türkiye ile Suriye arasındaki bağların da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bütün Müslüman ve komşu ülkelerin başka ülkelerden önce yanı başlarındaki kardeşlerine ihtimam göstermesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, bölge ülkeleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Trablusşam Müftüsü Şeyh İmam da Erdoğan ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Türkiye ile Lübnan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

İmam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye ve Lübnan'a yönelik olumlu adımlarına işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden söz etti.

Büyük Mansuri Camisi'ni gezen Erdoğan, Hazreti Muhammed'e atfedilen bir saç telinin muhafaza edildiği sakal-ı şerif odasını da ziyaret etti.

Söz konusu emanetin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid tarafından Trablusşam halkına hediye edildiği belirtiliyor. Kent sakinleri, yıllardır Hazreti Muhammed'e atfedilen bu emaneti görmek için camiyi ziyaret ediyor.

Büyük Mansuri Camisi'nin tarihi Hamidiye Saat Kulesi ve Sakal-ı Şerif Odası'ndaki restorasyon çalışmaları TİKA tarafından tamamlanmıştı.

Trablusşam'daki ziyaretlerine Selma Sibai'nin evinden başladı

Erdoğan, Trablusşam'daki temaslarına sabah saatlerinde II. Abdülhamid'in torunlarından Selma Sibai'yi evinde ziyaret ederek başladı.

Daha sonra kent merkezindeki tarihi Hamidiye Saat Kulesi'ni ziyaret eden Erdoğan, yetkililerden kulenin durumu hakkında bilgi aldı ve kendisini karşılayan kent sakinleriyle selamlaştı.

Erdoğan'ın Trablusşam ziyaretine Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Muhammed Veysel Vural, TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve sanatçı Mahir Zain'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri eşlik etti.

Lübnan'da siyasi ve dini temaslarda bulundu

Bilal Erdoğan, Lübnan ziyareti kapsamında dün gerçekleştirdiği temaslarda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edilmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin özellikle eğitim ve kültür alanlarında geliştirilmesi ele alınmıştı.

Erdoğan ayrıca Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ve Beyrut Rum Ortodoks Metropoliti İlyas Avde ile görüştü.

Yunus Emre Enstitüsünün Beyrut'taki merkezinde düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu sergisinin açılışına katılan Erdoğan, enstitüdeki Türkçe eğitim sınıflarını da ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
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