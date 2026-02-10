Haberler

İliç Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerden Uğur Yıldız'ın Ailesinden CHP'li Sarıbal'a Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın ailesi, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal'ı ziyaret etti. Sarıbal, çevre felaketinin ve işçi katliamının sorumlularının yargılanması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA)- İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ı ziyaret etti. Sarıbal, "İliç'teki çevre felaketinin ve işçi katliamının gerçek sorumlularının yargılanması, adaletin yerini bulması için bir kez daha omuz omuza olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İliç maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin aileleri, adalet mücadelesinden bir an olsun vazgeçmiyor. Katliamda hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız ve babası Ali Ekber Yıldız ile Meclis'te bir araya geldik. 14 Şubat'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek kaybettiğimiz 9 canımızı anacağız. İliç'teki çevre felaketinin ve işçi katliamının gerçek sorumlularının yargılanması, adaletin yerini bulması için bir kez daha omuz omuza olacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı