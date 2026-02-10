İliç Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerden Uğur Yıldız'ın Ailesinden CHP'li Sarıbal'a Ziyaret

(ANKARA)- İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ı ziyaret etti. Sarıbal, "İliç'teki çevre felaketinin ve işçi katliamının gerçek sorumlularının yargılanması, adaletin yerini bulması için bir kez daha omuz omuza olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İliç maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin aileleri, adalet mücadelesinden bir an olsun vazgeçmiyor. Katliamda hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız ve babası Ali Ekber Yıldız ile Meclis'te bir araya geldik. 14 Şubat'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelerek kaybettiğimiz 9 canımızı anacağız. İliç'teki çevre felaketinin ve işçi katliamının gerçek sorumlularının yargılanması, adaletin yerini bulması için bir kez daha omuz omuza olacağız."