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CHP'li Kesici'den çerçeve yasaya ret: 'Oyumun rengi hayır'

CHP'li Kesici'den çerçeve yasaya ret: 'Oyumun rengi hayır'
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CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, yarın TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne hayır oyu vereceğini açıkladı. Kesici, teklifin Cumhuriyet'in ulus devlet ve üniter devlet yapısını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığını belirterek, Anayasa'nın 81. maddesi uyarınca ettiği milletvekili yeminine sadık kalacağını ve oyunun 'hayır' olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne hayır oyu vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" bilgisini verdi.

Kesici, sosyal medya hesabından, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak oylamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kesici'nin açıklaması şöyle:

"TBMM'de yarın görüşülecek ve oylanacak olan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne 'hayır oyu' vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir ulus devlet-üniter devlettir. Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayeti ile yaşayamaz.

Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde, Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır. Bu sebeple oyumun rengi açıktır: Hayır."

Kaynak: ANKA
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