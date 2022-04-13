İLGİNÇ MİMARİLİ CAMİ İBADETE AÇILDI

TRABZON'da minaresinden minberine, mihrabından sütunlarına kadar farklı anlam ve sembolleri barındıran, kubbe duvarlarında 99 'Vav' harfi detayıyla ilgi çeken Hazreti Ebubekir Cami, 9 yıllık inşaat sürecinin ardından ibadete açıldı. Camii Dernek Başkanı Adnan Sağlam, 'Gösterişli değil, gençlerin ilgisini görsün istedik. Gençler, camilerimizin demirbaşı olacak' dedi.

Kentin Bengisu Mahallesinde yapımına 2013 yılında başlanan Hazreti Ebubekir Camii, tamamlanan inşası sonrası ibadete açıldı. Tasarımı ve mimarisiyle ilgi çeken camii, minaresinden minberine, mihrabından sütunlarına kadar farklı anlam ve sembolleri barındırıyor. Büyük bölümü mermerden oluşan caminin mimarisiyle dünya ve ahiret hayatı anlatılmaya çalışılıyor. Kubbe duvarlarında Allah'ın 99 ismini simgelemesi için kromdan yapılan 99 'Vav' harfi bulunan camii de, okuma salonu, çayevi, morg ve lojman hizmeti de veriliyor.

'GENÇLER CAMİLERİMİZİN DEMİRBAŞI OLACAK'

Caminin bulunduğu araziyi bağış yapan Hazreti Ebubekir Camii Dernek Başkanı Adnan Sağlam, 'Camiyi yapmaya karar verdiğimizde mimar arkadaşımızla oturduk. Dedik ki; bize sakın şu etraftaki camilerin kopyasını yapma. Bize değişik ve dikkat çeken bir proje yap dedik. O da bize böyle güzel bir eser çıkarttı. Camimiz isminin açıklanmasını istemediği hayırseverlerin bağışları ile yapıldı. Birçok yerde halen daha eksiklerimiz var. Onlar içinde hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Allah herkesten razı olsun. Biz burası gösterişli olsun diye düşünmedik. Gençler tarafından ilgi görsün istedik. Gençler camilerimizin demirbaşı olacak' diye konuştu.

'DİĞER CAMİLERDEN OLDUKÇA FARKLI'

Camiye namaz kılmaya gelen Alihan Aktürk, 'Cami çok dikkat çekici. Tasarım açısından diğer camilerden oldukça farklı. Çoğu insan uzaktan bakıyor merak edip camiye bakmaya geliyor. Gelmişken de vakit namazını kılıyor. Alışkın olduğumuz camilerden çok farklı. Bizim hoşumuza gidiyor' dedi.

'GENÇLER ÇOK BEĞENİYOR'

Arkadaşları ile birlikte camiye geldiğini belirten Kerim Topçu, 'Cami normal camilere göre farklı bir yapıya sahip. Çok modern görünüyor. Çağımıza uygun. Arkadaşlarımla geldim. Onlar da çok beğendiler camiyi. Bizim gibi gençler çok beğeniyor' şeklinde konuştu.