İlginç manzara... Yan yana olan göllerin biri dondu diğeri donmadı

SİVAS Sivas'ın Zara ilçesinde yan yana bulunan göllerden biri donarken diğerinin donmaması görenleri hayrete düşürdü.

Zara ilçesi Canova köyünde bulunan ve birbirine oldukça yakın olan iki göl, doğal güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyor. Birçok doğasever tarafından yaz kış ziyaret edilen göller bu günlerde şaşkınlığa neden olan görüntüler oluşturdu. Birbirine oldukça yakın olan göllerden biri hava sıcaklığının düşmesiyle donarken diğerinin donmaması dikkat çekti. Çukurda bulunan Karagöl'ün yüzeyi donarken etrafı açıkta olan Ağagöl'ün yüzeyi donmadı. İki göl drone ile havadan görüntülendi.

"Bakmaya görmeye her zaman değer bir yer"

Canova Köyü Muhtarı Yahya Şahin, gölleri görenlerin şaşırdığını belirterek, "Burada Ağgöl ve Karagöl var. Bakmaya görmeye her zaman değer bir yer. Bu sene kış az geçmesine rağmen Karagöl gölümüzde donma meydana geldi. Ağgöl gölümüz ise donmadı. Bir tanesi çukurda olduğundan dolayı ayaz çekmemiş, diğeri ise yüzeyde olduğu için rüzgarlarında esmesiyle donmamış olabilir. Yazın birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bende şaşırdım. Göllerin bir birine bağlantısı da yok sanırım. Göller yan yana biri donmuş biri donmamış buda cenabı Allah'ın bir lütfudur" dedi.