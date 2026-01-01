Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde kayakseverler yoğunluk oluşturdu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

2020'de açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Burada doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak merkezinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçilerden Cüneyt Kandemir, AA muhabirine, Ankara'dan geldiğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıl önce Ankara'ya taşındığımızda, 'Hafta sonu ne yapalım?' derken Ilgaz'a geldik. O gün bugündür her yıl bölgede kayak yapıyoruz. Çok memnunuz. Karın yağması yılbaşı tatilinde bize keyifli bir gün sundu. Çankırı ve Kastamonu'nun gözdesi olan Ilgaz Dağı'nın daha da değerlendirilmesini talep ediyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen Atakan Doralp da kayak merkezini her yıl ziyaret ettiğini dile getirerek, "Pistleri çok beğendim. Yılbaşını burada geçiriyoum. Kar yağdığı zaman daha keyifli oluyor." ifadesini kullandı.

Abdurrahman Akbak ise Ilgaz'ı Türkiye'nin en güzel kayak pisti olarak gördüğünü ifade ederek, herkesi Ilgaz'a davet etti.