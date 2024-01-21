Üye Girişi
Haberler

Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda, yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kayak merkezi çevre illerden gelen kayak tutkunlarının akınına uğradı.

Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda, yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kayak merkezi çevre illerden gelen kayak tutkunlarının akınına uğradı.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmek isteyen çocuklar ve aileler Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezlerinin yolunu tuttu. Tesislere adeta akın eden vatandaşlar, kar yağışı altında kayak yapıp kızaklarla kaymanın tadını çıkardı. Kayak merkezlerindeki tesislerde de yarıyıl tatili sebebiyle Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Kastamonu, Karabük'ten gelen vatandaşlar sebebiyle doluluk yaşanıyor.

"Çok yorulmuştuk, biz de tatilde eğlenmek için buraya geldik"

Yarıyıl tatili için Kırıkkale'den gelen Boran Erman, çok eğlendiklerini belirterek, "Okulda sınavlar bittiği için rahatlamak lazım. Çok yorulmuştuk. Biz de tatilde eğlenmek için buraya geldik. Çok eğlendik, telesiyeje bindik, kayak yaptık. Çok eğleniyoruz" dedi.

"Çok eğleniyoruz"

Okulların tatil olmasının ardından eğlenmek için Ilgaz Dağı'na geldiğini ifade eden Öğretmen Kübra Ateş de, "Ankara'dan geliyoruz. Ben öğretmenim. Yarıyıl tatilini değerlendiriyoruz. Burası biraz soğukmuş ama çok güzel. Keyifli, kar güzel. Daha önce üniversite zamanında zorunlu kayak dersi için gelmiştim. Şimdi çok değişmiş, tesisler daha güzel olmuş, yemek çeşitleri artmış. Onun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ilgaz Dağı Kastamonu Çankırı Ankara Hava Durumu Doğa Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title