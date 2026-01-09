Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ayrıca sis etkili oluyor.
Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaşan yağış sonucu kar kalınlığı 50 santimetreye kadar yükseldi.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel