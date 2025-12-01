Ilgaz Dağı'nda Kar ve Sis Manzarası
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı ve etkili olan sis, ormanları beyaz örtüyle kapladı. Dron ile havadan çekilen görüntüler sıkça ilgi çekti.
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis etkili olmaya başladı.
Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel