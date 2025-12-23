Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar, ormanlık alanları beyaz örtüyle kapladı. Kayak merkezi Yurduntepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel