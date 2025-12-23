Haberler

Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar, ormanlık alanları beyaz örtüyle kapladı. Kayak merkezi Yurduntepe'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'da etkili olan karın ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Ilgaz Dağı ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İtalya Rekabet Kurumu'ndan Ryanair'e rekor ceza

Avrupa'nın dev havayolu şirketine rekor ceza, rakamı okumak bile zor!
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi