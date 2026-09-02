İzmir'de kamu iletişim eğitimleri başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik "İletişimin Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu: Bölge Müdürlükleri Eğitim Programı" başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, İktisat Kongresi Binası'ndaki programın açılışında, geçen haftalarda İçişleri Bakanlığı ile birlikte Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Kullanımı Rehberi'ni hazırladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından inşa edildiğini ve toplumun tamamının bildiği bir marka olduğunu dile getiren Şahin, "Cumhurbaşkanı'mızın belediye başkanı olduğu dönemde Beyaz Masa ile başlayan bir hikaye. Başbakan olduktan sonra Başbakanlık İletişim Merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren, sonrasında da dönüşen ve tüm bakanlıkların, kamu kurumlarının içinde olduğu bir düzene evrilen bir iletişim sistemi var. Bu sistemde kamu görevlilerinin nitelikli iş çıkarması, vatandaşımıza doğru cevabı doğru zamanda verebilmesi çok önemli." diye konuştu.

Şahin, bilgiye erişimin kolaylaştığına, ancak doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın zorlaştığına işaret ederek, iletişimin temel amacının doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmak olduğunu söyledi. Bugünün iletişim ortamında bu hedefin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirten Şahin, "Artık yalnızca kasıtlı olarak üretilen yanlış ve maksatlı bilgilerle, yani dezenformasyonla mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda yanlış olduğunu bilmeden paylaşılan içerikler, başka bir ifadeyle mezenformasyonla da mücadele ediyoruz. Böyle bir ortamda bilginin bağlamından koparılması, manipülatif içerikler ve yapay zekanın beraberinde getirdiği riskler tabloyu daha da karmaşık hale getiriyor." dedi.

Şahin, yanıltıcı bilgi vermek ve toplumu galeyana getirmek için maksatlı ve tarafları düşmanca hareket ettiren yaklaşımlarla tamamen mücadele edilmesi gerektiğini dile getirerek, sadece dezenformasyonla değil, malenformasyonla mücadelede de kamu görevlilerinin önemini vurguladı.

"Görevimiz bilgiyi aktarmanın ötesine geçiyor"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın "önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir." sözünü anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sorgulamak, teyit etmek, kaynağına bakmak kamu iletişiminin temel sorumlulukları içinde yer almaktadır. Görevimiz bilgiyi aktarmanın ötesine geçiyor. Onu teyit etmek, doğru bağlama yerleştirmek ve kamuoyuna güvenilir biçimde ulaştırmak zorundayız. Hakikati korumak ve vatandaşımızın doğru bilgiye ulaşmasını güvence altına almak zorundayız. Cumhurbaşkanı'mızın vurguladığı doğru ve güvenilir bilgi anlayışını ülkemizin her noktasında güçlü bir kamu iletişimine dönüştüren başlıca yapılarımızdan biri bölge müdürlüklerimizdir. Bu programda kazanılacak bilgi ve yetkinliklerin sahadaki iletişim kapasitemizi artıracağına inanıyorum."

İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da kişisel hak ve özgürlüklerin önemine işaret etti. Dezenformasyonla mücadele üzerinde kendisinin de ısrarla çalıştığını belirten Tunç, bu eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından "İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimi/CİMER Eğitimi", "Yapay Zeka ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme", "Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı" ve "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?" başlıklı eğitimler verildi.

Program, yarın sona erecek.

Kaynak: AA