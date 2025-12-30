Haberler

DMM'den 'DEAŞ'la mücadele' açıklaması

DMM'den 'DEAŞ'la mücadele' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesinin etkili olduğunu vurguladı ve teröristlere göz yumulduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar, gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede; yurt içinde, sınır ötesinde ve uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında gelmektedir. Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir. Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber