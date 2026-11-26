Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "İletişimin Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Diyarbakır'da "Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri ile Kriz İletişimi" programını gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü koordinesinde Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kamu kurumu çalışanlarına yönelik düzenlenen programda konuşan İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, bugün, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve medeniyet birikimiyle ülkenin müstesna şehirlerinden biri olan Diyarbakır'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi, kültürel zenginliği ve güçlü toplumsal hafızasıyla Anadolu'nun ortak mirasında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Şahin, bu kadim şehrin farklılıkların bir arada yaşadığı, ortak değerlerin insanları buluşturduğu güçlü bir kültürel zemini temsil ettiğini belirtti. Şahin, şunları kaydetti:

"Birlikte yaşama kültürü, birbirimizi anlamak, farklılıklarımıza saygı duymak ve ortak geleceğimize sahip çıkmakla güçlenir. Türkiye'nin en büyük gücü de ortak tarihimiz, kardeşliğimiz ve aynı geleceğe duyduğumuz inançtır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 'Ortak Gelecekte Biriz' çalıştay serisini Ankara, Erzurum, Erzincan ve Konya'da gerçekleştirdik. Bu buluşmalarda toplumsal birlikteliğimizi, ortak değerlerimizi, beklentilerimizi ve geleceğe dair perspektifimizi farklı kesimlerle birlikte ele aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da da gerçekleştireceğimiz çalıştayla bu istişare zeminini daha da genişleteceğiz. Amacımız, ortak değerlerimizi güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek, birbirimizi daha iyi anlamak, huzur, güven, kardeşlik temelinde ortak geleceğimize birlikte yürümektir. Kamu görevlileri olarak bu süreçte hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Vatandaşlarımıza eşit, kapsayıcı, güven veren ve insan odaklı bir anlayışla hizmet sunmak, toplumsal birlikteliğin ve devlet-millet bağının güçlenmesine katkı sağlayacaktır. İnanıyoruz ki ortak geleceğimizi, birbirimizi dinleyerek, anlayarak ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek inşa edeceğiz."

Program kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesinden Harun Kaban, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından Atiye Atalay ve Orhan Bulut, Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığından Ali Küçük ve Ali Dervent, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından OIcay Çoban, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından Murathan Ekşioğlu, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden Özge Yavuz, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından Güler Arpaguş da eğitim sunumlarını gerçekleştirdi.

Programa Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve kurumların personeli katıldı.

Kaynak: AA