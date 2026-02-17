Haberler

İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Güncelleme:
Konya Basın İlan Kurumu (BİK) Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak ile Afyonkarahisar Sorumlusu Murat Akın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Uğur Ülgen ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ülgen, yerel basının kamu iletişimi açısından vazgeçilmez bir paydaş olduğunu dile getirdi.

Ülgen, kısa süre önce görevine başlayan Parlak'a, başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, yerel basının güçlendirilmesi, basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği, kamu kurumlarıyla medya arasındaki iletişim süreçlerinin etkinleştirilmesi ve resmi ilan sisteminin yerel basına sağladığı katkılar ele alındı.

Görüşmede, yerel medyanın doğru bilginin topluma ulaştırılmasında ve kamuoyunun sağlıklı biçimde oluşmasında üstlendiği rolün kritik olduğuna dikkati çekildi.

Bu çerçevede, yerel basının desteklenmesinin yalnızca sektör meselesi değil, aynı zamanda kamusal şeffaflık, toplumsal dayanışma ve demokratik iletişim düzeni açısından stratejik gereklilik olduğu vurgulandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

