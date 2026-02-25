Haberler

Türkiye ve Somali İlişkileri Güçleniyor

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama ve Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nuri ile bir araya geldi. Görüşmede stratejik iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliği konuları ele alındı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Panelimizi teşrif eden Somali Federal Cumhuriyeti Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Daud Aweis Jama ve Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdulkadir Mohamed Nuri ile Başkanlığımızda bir araya geldik."

Görüşmemizde, iki ülke arasında stratejik iletişim başta olmak üzere medya, kamu diplomasisi ve kurumsal iş birliği alanlarında atılabilecek ortak adımları değerlendirdik.

Türkiye ile dost ve kardeş ülke Somali arasındaki köklü ilişkilerin ve dayanışmanın iletişim boyutunu daha da güçlendirme irademizi teyit ettik. Bu anlayışla, karşılıklı tecrübe paylaşımını ve ortak projeleri artırma konusunda mutabık kaldık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ve Somali ilişkileri karşılıklı güven ve stratejik ortaklık temelinde güçlenmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
