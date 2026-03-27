İletişim Başkanı Duran: Sivillerin katledilmesi karşısında küresel sistem suskun kaldı

STRATCOM Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in soykırımları karşısında uluslararası hukuk işletilmemiş, sivillerin katledilmesi karşısında küresel sistem suskun kalmıştır. Batı ana akım medyası da bu süreçte hakikati gizleyen, saldırganlığı perdeleyen ve tek taraflı anlatılar üreten bir çizgi takip etmiştir. Çocukların katledilmesi görmezden gelinirken, çarpıtılmış anlatılar üzerinden yeni bir algı zemini inşa edilmeye çalışıldı. Bu durum, yalnızca siyasi bir başarısızlık değil, aynı zamanda derin bir ahlaki çöküştür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'STRATCOM Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünyanın dört bir tarafından liderleri, politika yapıcıları, uzmanları, akademisyenleri ve kanaat önderlerini ağırlayan; 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM 2026'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beşincisini düzenlediğimiz bu zirvede sizlerle bir araya gelmek bizler için büyük bir iftihar vesilesidir. Uluslararası bir marka haline gelen STRATCOM'un bu yıl daha yoğun bir teveccühe mazhar olmasından duyduğum memnuniyeti özellikle ifade ederek başlamak isterim" dedi.

'ÇARPITILMIŞ ANLATILAR ÜZERİNDEN YENİ BİR ALGI ZEMİNİ İNŞA EDİLMEYE ÇALIŞILDI'

İletişim Başkanı Duran, "İsrail'in soykırımları karşısında uluslararası hukuk işletilememiş, sivillerin katledilmesi karşısında küresel sistem ne yazık ki suskun kalmıştır. Batı ana akım medyası da bu süreçte hakikati gizleyen, saldırganlığı perdeleyen ve tek taraflı anlatılar üreten bir çizgi takip etmiştir. Çocukların katledilmesi görmezden gelinirken, çarpıtılmış anlatılar üzerinden yeni bir algı zemini inşa edilmeye çalışıldı. Bu durum, yalnızca siyasi bir başarısızlık değil, aynı zamanda derin bir ahlaki çöküştür. Bu noktada, teknolojik dönüşüm süreci krizin etkisini daha da ağırlaştırmaktadır. Yapay zeka, algoritmalar ve dijital manipülasyon araçları, yaşananları kimi zaman görünmez kılmakta; kimi zaman ise gerçekliği çarpıtarak bambaşka biçimlerde algılanmasına neden olmaktadır. Uluslararası toplum, enformasyon çağının hızını henüz sindirememişken, şimdi çok daha yıkıcı bir evreyle dezenformasyon çağıyla karşı karşıyadır. Bu yeni evrede, yalnızca bilgi değil, hakikatin kendisi de sistematik biçimde aşındırılmakta ve yeniden şekillendirilmektedir" dedi.

'KENDİMİZE ÖZGÜ YAKLAŞIMLAR VE MODELLER SERGİLEDİK'

Burhanettin Duran, "Türkiye, uluslararası düzenin irtifa kaybını, bu alandaki normatif çöküşü çok önceden öngörmüştür ve bu yönde defalarca güçlü uyarılarda bulunmuştur. Örneğin Suriye ve Irak'ta yaklaşmakta olan sistemik krizleri önceden Türkiye öngördü ve gerekli uyarıları yaptı. Ukrayna'daki savaşta da bu meselenin askeri yollarla çözülemeyeceğini ifade ettik ve bu nedenle diplomatik angajmanlara yöneldik. Belki de en önemlisi, adaletin dünya düzeni için ne kadar hayati olduğunu, tarihsel köklerimizden aldığımız ilhamla çok erken bir dönemde kavramıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'daha adil bir dünya mümkündür' çağrısı, uyarılarımızın ve küresel adalet talebinin en güçlü ifadesiydi ve dünyaya yapılan çok önemli bir çağrıydı. Türkiye olarak küresel krizin kronikleştiği her noktada, kendimize özgü yaklaşımlar ve modeller sergiledik" diye konuştu.

'UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Burhanettin Duran, "Yaklaşmakta olan krizlere ve çatışmalara önce bölgemizde, ardından küresel ölçekte çözüm üretmeye gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu çabamız, yalnızca diplomatik bir refleks değil; aynı zamanda tarihsel bir sorumluluk bilincinin ve çok boyutlu dış politika anlayışımızın bir yansımasıydı. Konvansiyonel savaşların yeniden gündeme geldiği, güç rekabetinin sertleştiği bir çağda; diyalog ve diplomasiyi önceleyen bir yaklaşımı ısrarla sürdürmeye devam edeceğiz. Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık mekanizmalarını etkin biçimde kullanarak, taraflar arasında köprüler kurmaya, iletişim kanallarını açık tutmaya ve uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda attığımız adımlar, yalnızca kriz anlarında değil, bazı krizlerin henüz filizlendiği dönemlerde de önleyici bir rol üstlendi. Yanı başımızda patlak veren savaşın hiç başlamaması için ortaya koyduğumuz yoğun diplomatik çaba ve bugün ateşkesin sağlanması adına sürdürdüğümüz girişimler bu tavrımızın en önemli göstergesiydi. Bu tavrımız önce çevremizde sonra da dünyanın farklı coğrafyalarında büyük takdir topladı" dedi.

'TÜRKİYE; BARIŞIN, İSTİKRARIN VE İNSANLIĞIN YANINDA KONUMLANMAYI TERCİH EDEN BİR MARKA HALİNE GELDİ'

İletişim Başkanı Duran, "Türkiye, herhangi bir kriz karşısında taraflardan birinin değil; barışın, istikrarın ve insanlığın yanında konumlanmayı tercih eden bir marka haline geldi. Bu nedenle, farklı görüşlere ve çıkar çatışmalarına sahip aktörlerin dahi aynı masa etrafında buluşabildiği nadir zeminlerden birini oluşturduk. Elbette, yukarıda ifade ettiğim üzere bu mücadelemizi yalnızca sahada ya da diplomasi masalarında değil, aynı zamanda hakikatin korunması ve savunulması konusunda da kararlılıkla sürdürdük. Cumhurbaşkanımız, sosyal medya ve dijital haberciliğin henüz ilk dönemlerinden itibaren dezenformasyon, algı yönetimi ve bilgi kirliliği üzerinden yürütülen sistematik saldırılara karşı toplumumuzu sürekli olarak uyarmış; bu yeni iletişim çağının taşıdığı risklere dikkat çekmiştir. Türkiye olarak, 'dezenformasyon çağı' olarak nitelendirilen bu dönemde hakikatin korunmasını bir tercih değil, açık bir sorumluluk ve görev olarak benimsedik" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye taktiminde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı