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İletişim Başkanı Duran, Nijerya Bakanı Malagi ile TRT World Forum vesilesiyle görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, TRT World Forum 2026 vesilesiyle Türkiye'de bulunan Nijerya Enformasyon ve Ulusal Uyum Bakanı Malagi ile görüştü. Görüşmede medya ve iletişim işbirliği ile kamu diplomasisi ve stratejik iletişimde ortak çalışmalar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nijerya Federal Cumhuriyeti Enformasyon ve Ulusal Uyum Bakanı Mohammed İdris Malagi ile görüştü.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TRT World Forum 2026 vesilesiyle Türkiye'de bulunan Mohammed İdris Malagi ve beraberindeki heyetle bir araya geldiğini bildirdi.

Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Nijerya arasındaki medya ve iletişim alanındaki işbirliği imkanlarını, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim alanlarında geliştirilebilecek ortak çalışmaları değerlendirdik. İki ülke arasındaki ilişkilerin iletişim alanında da gelişerek devam etmesini temenni ediyor, Sayın Bakan'a ve heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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