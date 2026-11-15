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İletişim Başkanı Duran, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin, bağımsızlık iradesinin simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilanının 43. yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir. Başta KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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