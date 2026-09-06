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Filenin Sultanları'na Başkan Duran'dan tebrik

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesindeyiz. Tebrikler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.

Finalde gösterdiği mücadeleyle Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesinde dalgalandırarak milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bu tarihi başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. Filenin Sultanları'nın başarılarının daim olmasını, ülkemize daha nice şampiyonluklar ve unutulmaz gururlar yaşatmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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