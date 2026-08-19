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Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic paylaşımı: Çok yakışıklı

Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic paylaşımı: Çok yakışıklı Haber Videosunu İzle
Hülya Avşar’dan Dusan Vlahovic paylaşımı: Çok yakışıklı
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Hülya Avşar, Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic’le kamera karşısına geçtiği tanıtım filminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Çekimlerdeki neşeli anları takipçilerine aktaran Avşar’ın futbolcu hakkındaki, “Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı” sözleri ise paylaşımın en dikkat çeken anı oldu.

  • Hülya Avşar, Beşiktaş'ın transfer tanıtım filmi çekimlerinde Dusan Vlahovic ile bir araya geldi ve kamera arkası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
  • Vlahovic, çekimlerde İstanbul trafiğine takıldığını belirterek geciktiği için özür diledi.
  • Vlahovic, çekimlerin ardından Türkçe 'Çok teşekkür ediyorum' deyip Hülya Avşar'a sarılarak 'Benim için büyük bir onurdu' ifadesini kullandı.

Beşiktaş’ın transfer tanıtım filminde rol alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, dünyaca ünlü futbolcu Dusan Vlahovic ile bir araya geldiği çekimlerin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Neşeli anların yaşandığı seti eğlenceli bir notla takipçilerine sunan Avşar, paylaştığı video ile kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İSTANBUL TRAFİĞİNİ 3 GÜNDE ÖĞRENDİ

Yayımlanan kamera arkası görüntülerinde set karavanında gerçekleşen ilk karşılaşma ve ikili arasındaki sempatik diyaloglar dikkat çekti. Karavanın kapısında Vlahovic’i karşılayan Hülya Avşar’ın “Seni bekliyorum, 1 saattir...” sözleri üzerine Vlahovic, “Geciktim, özür dilerim. Trafik... İstanbul’u biliyorsunuz” yanıtını verdi. Avşar ise tebessüm ederek “Çalışmamız lazım” sözleriyle çekimlerin startını verdi.

SET ARASI KEYİFLİ ANLAR

Çekim boyunca uyumlu bir grafik sergileyen ikilinin set yürüyüşü sırasında da espri dolu anlar yaşandı. Vlahovic'in “Benden nefret ettin” şakasına Avşar, “Sana çok fazla şey söyledim” diyerek karşılık verdi. Çekim aralarında birlikte selfie çeken ikilinin neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONURDU"

Çekimlerin tamamlanmasının ardından set ekibinin alkışları eşliğinde vedalaşan ikiliden Dusan Vlahovic, Türkçe olarak “Çok teşekkür ediyorum” dedikten sonra Hülya Avşar’a sarılarak “Benim için büyük bir onurdu” ifadelerini kullandı.

Kendisi de sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar paylaşımına şu notu ekledi:

“Güldük, eğlendik, güzel bir çekim oldu. Bu da kamera arkamız. Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı.”

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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