İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın'ın Cenazesi Memleketine Uğurlandı

CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Akşam saatlerinde kaldığı otelin odasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın'ın (41) Türk bayrağına sarılı tabutu, hastanenin bahçesinde düzenlenen törenle memleketi Bingöl'e uğurlandı. Törene Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,