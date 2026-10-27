İl Sağlık Müdürü Koç, Merzifon'da sağlık kuruluşlarından brifing aldı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, il genelinde sürdürülen saha değerlendirmeleri kapsamında sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve hizmet sunum süreçlerine yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, kurum yetkililerinden sağlık hizmetlerinin performansı, personel durumu, fiziki ve teknik imkanlar, mevcut ihtiyaçlar ile hizmet süreçlerine ilişkin brifing aldı.

Koç, Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda Amasya'nın her ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini daha ileriye taşımak, sağlık altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde ve etkin çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ziyaretlerinde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, görüş ve önerileri dinlediklerini dile getiren Koç,

"Merzifon'da olduğu gibi tüm ilçelerimizde vatandaş odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla sahada olmaya ve sağlık hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA