İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: Fener Rum Okulu'nda 31 öğrencimizin eğitime devam etmesi önceliğimizdir

Fatih Balat Mahallesi'ndeki Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi binasında, depreme dayanıklılık tespitine yönelik analiz ve proje hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla okulun deprem analiz raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7,5 milyon TL bütçe desteğiyle analiz ve proje çalışmalarını finanse etti; restorasyon ve güçlendirme çalışmaları için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Çalışmalar için bakanlık bütçesinden ilk kez özel bir ödenek ayrılarak yaklaşık 7,5 milyon TL tutarındaki maliyet karşılandı. Süreç, öğrencilerin güvenliği ve yapının tarihi kimliğinin korunması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe desteğiyle yürütüldü. Okul müdürlüğünün Temmuz 2023 tarihli talebi üzerine başlatılan çalışma kapsamında, Bakanlık İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2023 tarihli yazı ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile depremsellik analizinin hazırlanması talimatı verildi.

RAPORLARDA BİNANIN DEPREME DAYANIKLI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan depreme dayanaklılık tespiti raporunda, Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi binasının depreme dayanıklı olmadığı ve güçlendirme ihtiyacı bulunduğu tespit edildi. Restorasyon ve güçlendirme çalışmaları henüz başlamazken, restorasyon bedelinin Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı tarafından karşılanması planlandığı belirtildi. Öte yandan yapı 143 yıllık Fener Rum Okulu tarihinde ilk kez restoran çalışması görmüş olacak.

31 ÖĞRENCİ ALTERNATİF EĞİTİM ALANI BEKLİYOR

Restorasyon çalışmasının planlanan zamanda başlayacak olmasının ardından öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması için okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri görüşmelerini sürdürüyor. Yer temini sağlandığında öğrencilerin yeni binalarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi hedefleniyor. Okulda aktif olarak eğitim gören 31 öğrenci ise Bakanlık tarafından bulunacak alternatif eğitim alanı için haber bekliyor.

'YAKLAŞIK 7 BUÇUK MİLYON TL KAYNAK AYRILDI'

Planlanan restorasyon çalışmasına dair konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'un tarihi kültürel varlığı içerisinde gerçekten eşsiz ve nadide bir mimariye sahip olan ve İstanbul'un bir çok yerinden panoramik olarak görülen tarihi Fener Rum lisesindeyiz. Bu okulun kuruluşu 1454 ancak binanın yapım tarihi 1880'de başlamış, 1882'de eğitim öğretime başlamış. Yaklaşık üzerinden 143 yıl geçmiş. Bu yüzden İstanbul'un depremsellik özelliğiyle bağlı olarak birçok depremi atlatmış. Biz İstanbul'da yaklaşık 1999 depreminden bu yana 389 okul binamız yıkıp yeniden yapmışız. 816 okul binasını da depreme karşı güçlendirmişiz. Bu sebeple eğitim binalarındaki en öncelikli konumuz çocuklarımızın öğrencilerimizin can güvenliği. Bu sebeple okul yönetiminin, vakıf yönetiminin bakanımız Yusuf Tekin'in bakanlığa geldikten sonra 2023 Temmuz ayındaki ilk ziyaretlerinden birisi bu bina. Bu binada vakıf heyetini okulumuzun depremsellik analiz ve incelemeleri için bakanımızdan bir talebi olmuş ve bunu kendi başlarına kendi imkanlarıyla yapma gücüne sahip olmadıklarını ifade ederek bakanımızın direktifleri ile İstanbul Yatırım Koordinasyon birimi tarafından yaklaşık 7 buçuk milyon TL bir kaynak ayrılarak binanın depremsellik analiz raporları yapılmış. Bunun sonunda bir güçlendirmeye, restorasyona ve restitüsyona ihtiyacı olduğu bildirilmiştir. Bu vesileyle okulumuzun, çocuklarımızın can güvenliği açısından ve depremselliğe karşı güçlendirmesi açısıyla okulumuza bu durum resmi olarak bildirilmiştir. Bu sebeple çocuklarımızın mağdur olmaması için ve bu binanın eğitim öğretim sürecinin devamı için gerekli tedbirler için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada ya okul bahçesinde uygun bir alan oluşturacak veya yakın bir bölgede 31 öğrencimizin eğitim öğretime devam etmesi bizim önceliğimizdir. Bu sebeple bugün okulumuzu ziyaret ettik" dedi.

'GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ VAKIFLA BERABER İSTİŞARE HALİNDE YAPIYORUZ'

Yentür, "Okul yönetimi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İstanbul'daki bütün öğrencilerimiz bizim için çok önceliklidir. Farklı inançlardan, farklı dillerden, farklı kültürlerden olması İstanbul'un tarihi misyonu zenginliğidir ve bunu yaşatmak, korumak, ve devam ettirmek de bizim önceliğimizdir. Onun için buradayız. Fener Rum Lisemiz; öğrencisiyle, Türk eğitim tarihindeki önemli yapıt eseriyle bizim için şehrimizin önemli bir eşsiz bir parçasıdır. Bunun devamı için eğitim, öğretim sürecinin aksamaması için gerekli bütün tedbirleri vakıfla beraber istişare halinde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ BİR AN ÖNCE KAYNAK BULUP ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK'

Okul müdürü Dimitris Zotos, "571 senelik bir eğitim geleneğinin sona ermemesi gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Bu ortak paydada buluşup beraber yol kat ederek de Biz bugünleri aşabileceğimize bu konuda gayet iyi inançlıyız" dedi.

Restorasyon çalışmalarının ne kadar sürede sonlanacağı ile ilgili konuşan Zotos," Bunun için tabii ki farklı düşünceler var. Çünkü birinci dereceden tarihi eser olan yapılarda hiçbir zaman öngörmeniz mümkün olmuyor. 1,5 seneden bahsediliyor 2 seneden bahsediliyor fakat daha da kolaylaştırıcı süreçler olabilir. Bu işi daha da zorlaştıracak durumlar söz konusu olabilir. Bunun için kesin bir tarih vermiyoruz. Bizim için öncelikli olan burası için gerekli kaynağı bulup bir an önce çalışmalara başlamak" şeklinde konuştu.