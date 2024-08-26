İklim Aktivistleri Paris'ten Bakü'ye Bisiklet Sürüyor

Avrupa'da bir araya gelen iklim aktivistleri, küresel ısınmaya dikkati çekmek için Paris'ten Bakü'ye bisiklet sürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'ten bisikletle yola çıkan 3 iklim aktivisti, İstanbul'da bir grup bisikletsever tarafından Barbaros Meydanı'nda karşılandı. Burada konuşma yapan aktivist Guillaume Outrage, iklim değişikliğinin çözümü konusunda bisikletin önemini vurguladı.

Küresel ısınmayı azaltmak için ulaşımda bisiklet kullanımının arttırılması gerekliliğine dikkati çekmek istediklerini belirten Outrage, "Asıl önemli nokta bisiklet kullanımı yüzde 20 arttığı zaman karbon emisyonları yüzde 8 gibi çok önemli bir azalım gösteriyor. Dolayısıyla bizim bunları öne çıkarmamız lazım." dedi.

Aktivistleri karşılayan Önder Algedik ise Türkiye'de son 20 yılda yaklaşık 814 milyar dolar fosil yakıt ithal edilip tüketildiğini söyledi.

Grup üyeleri, Türkiye'deki programlarının ardından Gürcistan ve Bakü'ye bisikletle gidecek.