İkizler, öğretmenlerinin tavsiyesiyle başladıkları bilek güreşinde dünya ve Avrupa şampiyonu oldu

Bursa'da yaşayan ikiz kardeşler Berat ve Burak Coşkun, milli takım ile katıldıkları Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Aynı zamanda Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da önemli dereceler kazandılar.

BURSA'da yaşayan lise öğrencisi çift yumurta ikizi Berat ve Burak Coşkun (16), öğretmenlerinin tavsiyesiyle başladıkları bilek güreşinde Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Coşkun kardeşler, 1900 sporcu arasından kategorilerinde birinci olarak girdikleri milli takımla gittikleri Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan birinci olurken, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da bir birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 11'inci sınıf öğrencileri çift yumurta ikizi Berat ve Burak Coşkun, ortaokuldayken, öğretmenlerinin tavsiyesiyle bilek güreşiyle tanıştı. Coşkun kardeşler, antrenörlerinin yönlendirmesiyle katıldıkları milli takım seçmelerinde 1900 sporcu arasından kategorilerinde birinci oldu. Elemeleri geçip, milli takımla 2024 yılında Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan ikizlerden Berat 65 kilo sağ kol, Burak ise 60 kilo sağ ve sol kol kategorilerinde yıldız erkeklerde birinci oldu. Aynı yıl Moldova'da yapılan, 67 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na da katılan ikizlerden Burak, 15 yaş altı 60 kiloda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya üçüncüsü, Berat Coşkun ise 15 yaş altı 65 kiloda sağ kolda dünya ikincisi oldu.

OKULDAN SONRA DÜZENLİ ANTRENMAN YAPIYORLAR

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğrencisi Burak Coşkun ile Makine Bölümü öğrencisi Berat Coşkun, derslerinde de sporda oldukları kadar başarılı. Okuldan geriye kalan vakitlerinde masa ve ağırlık antrenmanlarını düzenli olarak sürdüren ikizler, en büyük desteği ise yemek saatlerini bile kendilerine göre planlayan ailelerinden görüyor.

'BURSA, MARMARA, TÜRKİYE DERKEN, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUM'

Öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine bilek güreşiyle ilgilenmeye başladıklarını, farklı organizasyonlarda dereceler kazandıktan sonra da milli takım serüveninin başladığını söyleyen Burak Coşkun, Türkiye'yi başarıyla temsil etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Okullarda seçmeler yapılıyordu. Öğretmenlerimin de desteğiyle bilek güreşine başladım. Ağırlık antrenmanları yaptım. Geçen sene sol kolda dünya şampiyonu oldum. Bursa, Marmara, Türkiye derken, dünya şampiyonu oldum. Çok gurur verici, başarılarımızın devam edecek" dedi.

'İLERİDE POLİS OLMAK İSTİYORUM'

İkiziyle aynı sporu yapmanın avantaj olduğunu belirten ve gördükleri eksiklikleri birbirlerine söylediklerini belirten Berat Çoşkun, evde de çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Bilek güreşini hobi olarak yaptığını ve ileride polis olmak istediğini ifade eden Berat Coşkun, "Bilek güreşi sporuna ortaokulda öğretmenlerimin tavsiyesi üzerine başladım. Beni antrenmanlara davet ettiler, bende gittim. Ardından ikizim de geldi. Yarışmalara katıldık. Bilek güreşini hobi olarak yapıyorum, ileride polis olmak istiyorum. Ailemden de çok destek aldım. Yemeğimizi bile sporumuza göre ayarlıyorlar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı
