Haberler

Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde konaklayan 46 yaşındaki İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder, kendisinden haber alınamaması üzerine odasına giren otel çalışanları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde konaklayan 46 yaşındaki İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder, odasında ölü bulundu. Otel personelinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi Taşçıali Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.

ODADA HAREKETSİZ BULUNDU 

Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder'den (46) bir süre haber alamayan otel personeli, durumu kontrol etmek amacıyla odasına girdi. Linder'i yatakta hareketsiz halde bulan çalışanlar, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ 

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 46 yaşındaki İsveçli kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

MORGA KALDIRILDI 

Olay yeri inceleme ekiplerinin odada gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından, Svetlana Natalia Linder'in cansız bedeni otopsi yapılmak ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı

Yok böyle bir son! Peri masalını bu golle bitirdiler
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar