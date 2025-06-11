İkinci Üniversiteyi Birincilikle Tamamlayan 46 Yaşındaki Kadın, Eğitimde Yaş Sınırlaması Olmadığını Vurguladı

İkinci Üniversiteyi Birincilikle Tamamlayan 46 Yaşındaki Kadın, Eğitimde Yaş Sınırlaması Olmadığını Vurguladı
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Trakya Üniversitesi'nde Bulgarca öğrenerek Edebiyat Fakültesi'ni birincilikle bitiren 46 yaşındaki Fahriye Şenuz, mezuniyet töreninde eğitimde yaş sınırının olmadığını dile getirdi. Şenuz, yeni diller öğrenmenin kültürel birikim sağladığını ifade etti.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Bulgarca öğrenmek için ikinci üniversitesine başlayan 46 yaşındaki Fahriye Şenuz, Edebiyat Fakültesi'ni birincilikle bitirerek mezuniyet töreninde büyük gurur yaşadı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, 818 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan ve yazılım alanında çalışan iki çocuk annesi Şenuz, Bulgarca Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü başarıyla tamamlayarak fakülte birincisi oldu.

Fahriye Şenuz, törende yaptığı konuşmada, "Okumanın yaşı yoktur. Kendini geliştirmek, fark yaratmak, ilim ve irfan sahibi olmak, vatanına ve milletine faydalı olmak için hiçbir zaman geç değildir." dedi.

Edirne'de yaşamanın sağladığı avantajla Bulgarca öğrenmek istediğini belirten Şenuz, ikinci üniversitesini birincilikle tamamlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Bulgarca ve Rusça öğrendiğini, İngilizce ve Almancasını geliştirdiğini aktaran Şenuz, "Yeni diller öğrenmek bana sadece kelimeler değil, kültürler kazandırdı. Gittiğim ülkelerde ana dili konuşmak bana gurur verdi, kendimi bir dünya insanı gibi hissettim." diye konuştu.

Şenuz, azmiyle çocuklarına ve çevresine örnek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler Şenuz'u tebrik ederek başarı belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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