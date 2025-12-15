'İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi' programı Cenevre'de başladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İsviçre hükümeti ortaklığıyla düzenlenen "İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" başlıklı toplantı, Cenevre'de başladı.

Toplantının açılış programına, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM üyesi ülkelerin yetkilileri, BMMYK temsilcileri ile mülteci topluluklarını temsilen davetliler ve diğer konuklar katıldı.

Grandi, burada yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Birinci Küresel Mülteci Forumu'nun yine Cenevre'de yapıldığını hatırlatarak, o süreçten bu yana mültecilerin farklı zorluklar yaşadığına işaret etti.

Geçen yıl Sudan, Ukrayna, Gazze ve Myanmar'da bitmek bilmeyen vahşetlere tanık olduklarını söyleyen Grandi, milyonlarca insanın anlamsız şiddetten kaçarak güvenlik arayışına girdiğinin altını çizdi.

Grandi, mültecilerin sık sık hedef alındığı ve birçok yerde günah keçisi ilan edildiği bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, "Mültecilerin acıları, insan kaçakçıları tarafından gelir elde etmek için acımasızca kullanıldı. Onların durumu, politikacılar tarafından bir sonraki seçim için oy kazanma amacıyla istismar edildi." dedi.

Küresel Mülteci Forumları kapsamında ülkelerin taahhütlerinin ve bu çerçevede sağladıkları yardımların önemli işlevler üstlendiğine işaret eden Grandi, taahhüt edilen fonların 2026 yılında mümkün olan en kısa sürede aktarılması çağrısında bulundu.

"3 milyondan fazla Suriyeli gönüllü olarak geri döndü"

Grandi, Suriye halkının gerçekleştirdiği devrimle Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, son bir yılda 1,2 milyon mülteci dahil olmak üzere 3 milyondan fazla Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğünü kaydetti.

Suriye'nin önemli bir yol ayrımında olduğunu belirten Grandi, "Suriye, yeniden inşa, istihdam yaratılması, temel hizmetlere erişimin sağlanması ve elbette mülteciler ile yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünün sürdürülebilir olması için güvenliğin garanti altına alınması amacıyla büyük yatırımlara ihtiyaç duyan bir ülkedir. Bu noktada kolektif desteğimiz ve taahhütleriniz önemli bir fark yaratabilir. İşte insani yardım, uzun vadeli kalkınma, barış ve insan haklarının kesiştiği yer burasıdır." diye konuştu.

Grandi, 1 Ocak itibarıyla BMMYK görevinden ayrılacağını hatırlatarak, mültecilere ilişkin süreçlere bir vatandaş olarak destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Yeni BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin yakında belirleneceğini ifade eden Grandi, bu sürece ilişkin çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Grandi ayrıca, 17 Aralık'a kadar sürecek "İkinci Küresel Mülteci Forumu İlerleme Değerlendirmesi" kapsamında yapılması gereken önemli çalışmalar bulunduğuna dikkati çekti.