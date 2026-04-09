İkinci el eşya dolandırıcılığı davası sanıklarının "organize çalıştıkları" ifadelerine yansıdı

Diyarbakır'da sosyal medyadan "ikinci el beyaz eşya satışı" vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılandıkları davada 3 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılan iki sanığın "organize çalıştıkları" ifadelerine yansıdı.

Sosyal medyadan "astsubaydan satılık beyaz eşya seti" ilanındaki telefonla 28 Ağustos 2022'de iletişime geçen ve belirtilen hesaba 5 bin 500 lira gönderen A.T'yi dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz sanıklar H.B. ve M.S. hakkında 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur olan A.T'nin parayı belirtilen hesaba gönderdikten sonra sanıkların kendisini oyalaması üzerine dolandırıldığını anlayarak davacı ve şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık H.B, daha önceden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve samimi bir şekilde beyanda bulunmak istediğini belirterek, "Dolandırıcılık eylemlerini iş bölümü gereği ortaklarımla işliyorum. Müştekinin dolandırılması olayında internet üzerinden ilan verme ve mağdurlarla iletişime geçme görevini yürüttüm. Diğer arkadaşım ise temin ettiği banka kartlarına yatan paraları başka banka hesabına yatırma ve doğrudan bankadan çekmekle görevlidir." dedi.

Sanık M.S. de ifadesinde suçunu itiraf etti.

Dolandırıcılıktan dosyaları bulunduğunu ve samimi şekilde beyanda bulunmak istediğini dile getiren M.S, "Dolandırıcılık eylemlerini ortaklarımla iş bölümü halinde işliyorum. H.B. ilan verme ve mağdurlarla iletişime geçme görevini yürütüyor. Ben de banka kartı temin edip, bu hesaplara yatan paraları başka hesaplara aktararak bankadan doğrudan çekmekle görevliyim." ifadelerini kullandı.

İddianamenin sonuç kısmında, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanıkların, sosyal medya hesabı üzerinden beyaz eşya ilanı vererek müştekiden hileyle 5 bin 500 lira menfaat temin etmeleriyle cereyan eden eylem, 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçuna vücut vermiştir. Sanıkların üzerlerine atılı eylemlerin, ikrar mahiyetindeki savunmaları ile sabit olduğu anlaşılmıştır. Sanıkların sevk maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına talep olunur."

2 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar H.B. ve M.S, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin sanıkların hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıkların parayı müştekiden temin ettikten sonra anlaştıkları beyaz eşya setini teslim etmeyerek dolandırdıkları belirlenmiştir. Sanıkların beyaz eşya setinin ücreti hesaplarına geldikten sonra müşteki ile irtibatı kopardıkları ve müştekiye para iadesi yapmadıkları, olayda kullanılan telefon numarasının benzer suçların işlenmesinde yöntem olarak kullanılan yabancı uyruklu kişiler adına çıkartılmış 'patates hat' olarak tabir edilen GSM hatlarından olduğu tespit edilmiştir. Sanıkların bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak müştekiye ulaştıkları ve hileli hareketlerle mağdurun iradesini fesada uğratarak maddi menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır. Sanıkların üzerine atılı 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri mahkememizce kabul edilerek cezalandırılmalarına karar verilmiştir."

"Satıcı ile yalnızca telefon vasıtasıyla iletişim kurulmamalıdır"

Dolandırıcılık olaylarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan avukat Zeynep Aysan, hızlı gelişen teknolojiyle beraber internet ve yapay zeka destekli dolandırıcılık suçlarının biçim değiştirdiğini söyledi.

Aysan, dolandırıcılığın en yaygın nitelikli hallerinden birinin de "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" olarak işlendiğine işaret ederek, dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Suçun mağduru olmamak için öncelikle aşırı cazip fiyatlara karşı temkinli olmak gerekir. Buradaki amaç piyasa değerinin çok altında bir bedelle ürün olduğunu göstermek ve bu suretle dikkat çekmektir. Güven kazanmak amacı ile 'doktordan, avukattan, memurdan, askerden' gibi güvenilir meslek gruplarının ismi ile ürün satışı yapıldığı izlenimi oluşturulmaktadır. Satıcı ile yalnızca telefon vasıtasıyla iletişim kurulmamalıdır. Satıcı ile aynı şehirde bulunulması halinde ürünü görmeye gidebilirsiniz. Satıcı ile farklı şehirlerde olunması halinde ise ürüne ait canlı video talep edebilirsiniz. Ürünü görmeden, ödeme yapılmamalıdır. Zira, dolandırıcıların kullandığı en önemli taktiklerden biri de kapora gönderilmesi ve ürünün ayırtılması yönünde taleplerde bulunulmasıdır. Buradaki amaç ürünün satılacağı korkusu ile alıcıya düşünme payı bırakmamaktır. Güvenli ödeme yöntemlerinden olan kapıda ödeme ya da elden ödeme şeklinde yöntemler tercih edilmelidir."

Avukat Aysan, dolandırıcılık suçuna maruz kalındığında ilk olarak yapılması gerekenin ilgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildirmek olduğunu ifade etti.

Aysan, "Buradaki amaç, paranızın başka hesaba aktarılmasının önüne geçmektir. En yakın karakol ya da savcılığa giderek şikayet dilekçesi vermeniz gerekmektedir. Şikayet dilekçenize, satıcı ile gerçekleştirilen yazışmalar, ilan bilgileri, dekont gibi evrakların eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca dolandırıcılığın gerçekleştiği platform üzerinden de ilgili hesap şikayet edilmelidir. Bunun yanında, zararın tazmini için hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılabilmektedir." diye konuştu.