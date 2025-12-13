Esir takasıyla serbest kalan Gazzelinin mutluluğu, ailesini kaybettiğini öğrenince yarım kaldı

İsrail tarafından alıkonulup yaklaşık 2 yıl boyunca hapishanede tutulan Filistinli esir Nesim er-Radi (33), takas anlaşmasıyla serbest bırakıldığında, ailesini kaybettiğini öğrendi ve dünya başına yıkıldı.

Beyt Lahiya sakinlerinden 4 çocuk babası Radi, 9 Aralık 2023'te bir okuldan İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. İsrail ile Hamas arasında imzalanan esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te serbest bırakılıncaya dek İsrail hapishanelerinde türlü işkencelere maruz kaldı.

Onu ayakta tutan şey ise bir gün özgürlüğüne ve ailesine kavuşma umudu oldu. Bu umutla ilmek ilmek işlediği kumaş parçalarını özgürlüğüne kavuştuğunda eşine, çocuklarına ve kardeşlerine hediye etmek istiyordu ancak İsrail ona bu mutluluğu bile çok gördü.

İşkence gördü, ajanlık teklifini reddedince ailesiyle tehdit edildi

İsrail askerlerince alıkonulduktan sonra uzun ve zorlu bir sürece giren Radi, yeraltındaki zindanlarda günlerce sorguya çekildiğini, 2024'te Ramazan Bayramı günü Ofer Hapishanesine götürüldüğünü, orada her gün 14-15 saat boyunca yanındaki esirle birbirlerine kelepçelendiklerini söyledi.

Daha sonra Nefha Hapishanesine götürüldüğünü, orada ise hücre hapsine alındığını anlatan Radi hayatını karartan tehditleri ise ilk burada aldığını ifade etti.

Bir istihbaratçının ondan "İsrail adına çalışmasını istediğini" ama "Gazze halkı, çocuklarını öldüren düşmanla çalışmayacağı için" bunu kabul etmediğini aktaran Radi şunları kaydetti:

"Ajanlık teklifini reddetmem hoşuna gitmedi ve beni ailemi öldürmekle tehdit etti. Ben pek oralı olmadım ama bakışları çok garipti. Bana 'İsrail istihbaratı bunu yapar mı yapmaz mı sana göstereceğim, bu sözümü unutma' dedi."

Ailesine olan sevgisini kumaşlara işledi

Radi hapishanede olduğu süre boyunca çocuklarına ve eşine kavuşma hayalleriyle ve onlara hediye etmek üzere isimlerinin ve sevgi dolu ibarelerin olduğu işlemeler yaptı.

Bu işlemeleri yapabilmek için bakır bir tele delik açarak iğneye dönüştürdü. Hapishanede giydikleri kıyafetlerden kumaş, havlulardan da iplik elde etti. Annesi, babası, eşi, çocukları ve kardeşlerinin isimlerini bu kumaşlara işledi.

Bu kumaşları işlerken elleri kanayan, gözlerinden yaşlar akan Radi, umut ve acıyla karışık bu uzun esaret günlerinin ardından 13 Ekim 2025'teki esir takasıyla salıverildi ancak hayatında yeni hüzünlü bir dönem başlamış oldu.

Acı gerçeği öğrenince baygınlık geçirdi

Serbest kaldıktan sonra otobüsle Gazze'ye gelen ve eşi ile çocuklarını görmek için can atan Radi'yi hayatının en acı haberi bekliyordu.

Otobüsteyken kardeşini gördüğünü ve ona eşi ile çocuklarını sorduğunu kaydeden Radi, "meydandalar" cevabını alınca da kalabalık olduğu için gelemediklerini düşündüğünü söyledi.

Ailesiyle görüşen başka bir esirden telefonunu istediğini ve eşini aradığını kaydeden Radi, telefonun kapalı olduğunu, sonra kendi telefonunu aradığını ve kız kardeşinin açtığını kaydetti. Radi daha sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kardeşim çocuklarımdan Muhammed, Şeyma ve Sıba'nın vefat ettiğini söyledi. Daha eşimden bahsetmemişti ki ben bayıldım. Kendimi Nasır Hastanesinde buldum. Yaklaşık 15 dakika kadar baygın kaldım."

Yarım kalan mutluluk

Hastanede yanındaki kardeşlerine saldırının nasıl olduğunu ve çocukları nereye defnettiklerini sorduğunu aktaran Radi, daha sonra eşinin de aynı saldırıda hayatını kaybettiğini öğrendiğini dile getirdi.

İsrailli istihbaratçının, Ekim 2024'te ailesini öldürmekle tehdit ettiğini, Kasım 2024'te de saldırının gerçekleştiğini ifade eden Radi, saldırıda eşi, 3 çocuğu, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin öldüğünü söyledi.

Telefonundaki savaştan yaklaşık 1 ay önce 4 çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafı gösteren Radi, "özgürlüğüne kavuştuktan sonra çocuklarıyla yine fotoğraf çektirmeyi hayal ettiğini ama bunun gerçekleşmediğini, İsrail'in kendisini bu mutluluktan bile mahrum bıraktığını" sözlerine ekledi.