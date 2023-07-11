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İki yangın kontrol altına alındı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde ve Kozan ilçesinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Adana'nın Karaisalı ilçesi Durak Mahallesi'nde saat 15.45 sıralarında, Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi Batmanlı mevkisinde ise saat 16.15 saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 4 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ali GÖKDAL- Güven ÖZGÜL/ ADANA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Karaisalı Kozan Adana Güncel Haberler

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