İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı "iptal" kararından vazgeçti
5 vatandaşımızın şehit düştüğü TUSAŞ terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek etkinlikleri iptal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kararından vazgeçti. ABB'den yapılan açıklamada, Ebru Gündeş ve Mert Demir'in Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne alacağı belirtildi.
Tusaş'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim etkinliklerini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu karardan vazgeçti. Şarkıcı Ebru Gündeş ve Mert Demir'in Cumhuriyet Bayramı'nda Ankaralılara konser vereceği belirtildi.
TERÖR SALDIRISININ ARDINDAN 29 EKİM ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 kişi yaralandı. Saldırının ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kentte düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
29 EKİM'DE İKİ ÜNLÜ ŞARKICI KONSER VERECEK
Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kararından vazgeçti. Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de Mert Demir'in, 29 Ekim'de ise Ebru Gündeş'in konser vereceği belirtildi.
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