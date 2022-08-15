Son dakika haber! 2 torunu olan çift, aynı fakülteyi kazandı

NİĞDE'de 2 çocuk ve 2 torunları olan Mahmut (60)- Ayşe Çakır (52) çifti, yıllardır kurdukları hayali gerçekleştirerek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne yerleşen çift, torunları ve çocuklarıyla birlikte fakülteyi gezdi.

Kentte 35 yıl önce evlenen Mahmut ve Ayşe Çakır çiftinin Şeyma ve Ahmet Enes isimlerinde iki çocukları dünyaya geldi. Bir kamu kurumunda çalışan Mahmut Çakır ile terzilik ve kantin işletmeciliği yapan eşi Ayşe Çakır, yıllarca hem iş hayatıyla hem de çocuklarını büyütmekle uğraştı. Bu süreçte eğitim hayatlarını tamamlayan çocuklardan Şeyma Engin sınıf öğretmenliği, Ahmet Enes ise arkeolog oldu. Mahmut Çakır da geçen yıl emekli oldu. Yıllardır özlemini çektikleri üniversite hayatını tatmak isteyen çift, yaptıkları hazırlık ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ayşe Çakır, 274.92, Mahmut Çakır ise 267.65 puan aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan çift, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne yerleşti. Çakır çifti, çocukları ve torunları Yusuf Alp (6) ve Ali Aybars Engin (4) ile birlikte fakülteyi gezerek, öğrenci sıralarına oturup fotoğraf çektirdi.