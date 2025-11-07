45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamayla 2 haftadır devam operasyonlarda 178 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kişilerden 67'sinin tutuklandığını, 48'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde; "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

- Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,

- Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."