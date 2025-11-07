Haberler

45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı

45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İki haftadır devam eden operasyonlarda 45 ilde 178 FETÖ şüphelisi yakalandı, 67'si tutuklandı" açıklamasında bulundu.

  • 45 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 178 şüpheli yakalandı.
  • Yakalanan şüphelilerden 67'si tutuklandı.
  • Şüpheliler ByLock kullanmak, FETÖ'nün finans ve diğer yapılanmalarında faaliyet yürütmek gibi suçlardan aranıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamayla 2 haftadır devam operasyonlarda 178 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu kişilerden 67'sinin tutuklandığını, 48'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde; "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

- Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,

- Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

feto falan yalan yillardir milleti uyuttular

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karacan:

sende bunu yedin

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıali tartan:

Sen nerdesin anlayalım yalan mı dolan mı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Şüpheli mi ? Meclisin yarısı fetocü

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımk6ttqs425:

25 yıldır bitiremediler nasıl bir sarmalın içindeyiz?Simdi hükümet değişirse orada coreklenen siyasetçi ve yakınları olan Fetolere gelecek sıra

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıs asriyent:

Artvin nerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu

Yunan Generalden Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç

UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı, Galatasaraylılar çılgına döndü
Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine seçildi

HSK üyeliğine yeni isim
Özgür Özel'in 'Eti maden' iddiasına Akın Gürlek'ten yalanlama

Özgür Özel'in "Eti Maden" iddiasına beklenen yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.