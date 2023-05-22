Isparta'da iki cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mısır uyruklu Muhammed Sayes hayatını kaybetti, 3'ü Mısırlı, 1'i Çinli, 4 kişi de yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında Gelendost ilçesi Akmescit mevkisinde meydana gelen kazada Çin uyruklu Chen Yougın (40) yönetimindeki 33 ANT 738 plakalı ciple Mısır uyruklu Muhamet Hamadua (40) yönetimindeki 48 JD 663 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 48 JD 663 plakalı cipteki Mısır vatandaşı Muhammed Sayes'in (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Muhamet Hamadua ile aynı ülke vatandaşı Ahmet Rahmud (59)ve Farez Mahmud (64) ile diğer aracın sürücüsü Chen Yougın yaralandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yalvaç ve Eğirdir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammed Sayes'in cenazesi ise Gelendost Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.