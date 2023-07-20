İki bakanlık arasında deprem bölgesi için işbirliği protokolü imzalandı

MALATYA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Malatya'da Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'nde düzenlenen 'Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü' imza törenine Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin bütün imkanlarının deprem bölgesindeki hasarı gidermek için seferber edildiğini söyledi. Bugün burada bulunma sebeplerinin de bu seferberliğini ikinci safhası olduğunu belirten Tekin, "Çünkü ilk safhada fiziksel ve maddi eksiklikleri gidermeye çalıştık, giderecek tedbirler aldık. Biz de Bakanlık olarak bu yönde çalıştık. Şimdi toplumsal yapımızda meydana getirildiğini varsaydığımız veya düşündüğümüz hasarları giderecek tedbirleri almanın zamanı geldi. Artık o süreç başlıyor, başladığını söyleyeyim süreci biraz daha bu alana yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte biz bu süreci yürüteceğiz. Çok önemli bir süreci başlatıyoruz. İnşallah bu süreçte de başarılı oluruz." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinen Tekin, hasarın yoğun olduğu 4 il ve 2 ilçe olmak üzere bütün illerde 11 Eylül tarihinde eğitim öğretim sürecinin sorunsuz bir şekilde başlaması için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını söyledi. En kısa zamanda eskisinden daha imkanların geniş olduğu bir duruma kavuşacaklarını belirten Tekin, "Biz de projeksiyonumuzu böyle çizdik. Derslik, fiziki yapı itibarıyla 6 Şubat tarihinden önceki derslik sayısının üzerinde bir derslik, inşallah yakın bir zamanda hayata geçmiş olacak. Ama 11 Eylül tarihi itibarıyla hiçbir sıkıntı olmadan eğitim öğretim sürecini inşallah başlatacağız. Bazı fiziki yapılarımız, binalarımız, 11 Eylül'e yetişecek. Bazıları bahar yarı yılına yetişecek. Kalan kısmını da inşallah önümüzdeki 2024-2025 eğitim öğretim yılının başına yetiştirmiş olacağız." diye konuştu.

Bölgede çalışan öğretmenlerin barınma ihtiyacına ilişkin tedbirlerinde alındığını aktaran Bakan Tekin, "Ben, tekrar burada çalışmak isteyen arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir grup arkadaşımız da verimli olamayacağı için ayrılmak istedi, onlara da kolaylıklar sağladık. Onlara da öncelik hakkı tanıdık. Normal rutin yer değiştirme takvimi başlamadan onların takvimlerini başlattık. Yüzde 85'inin başvuruları gerçekleştirilmiş oldu. Bir de bölgeye atanan ve mart ayında ataması yapılan ve 1 Eylül'de çalışmaya başlayacak arkadaşlarımız var. Onların da tamamı arandı, ihtiyaçları giderilmiş oldu." diye konuştu.

Arzularının okulların sürekli gündelik hayatın bir parçası olması yönünde olduğunu da ifade eden Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımız sürekli toplum içerisinde rehberlik eden bir pozisyonda olsunlar. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah protokolümüz de bu toplumsal hasarın, toplumsal travmanın azaltılması için biz de üstünüze düşeni yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ta ülkece çok önemli bir badire atlattıklarını ve bunun da üstesinden de hep beraber geleceklerini kaydederek "Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızla imzalayacağımız Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İş Birliği Protokolü vesilesiyle buradayız. Şubat ayında yaşadığımız asrın felaketi Malatya'nın da içinde bulunduğu 11 ilimizde çok büyük bir hasara sebep oldu. Önemli kayıplar var. Sayın Valimiz ve Sayın Başkanımız ile şehir merkezini de ziyaret ettik. Hasarları da yerinde görme imkanı bulduk" dedi.

Devletin bütün birimleriyle ilk andan itibaren depremden etkilenen halkın her zaman yanında olduklarını ifade eden Göktaş, "Bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve sahada görev yapan bütün paydaşlarımızla halkımızın farklı ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla seferber oldular. Bakanlığımız ana çalışma alanları olan ayni destek koordinasyonu ve psikososyal faaliyetleri ile ekibimiz ilk günden itibaren hep sahada oldu. Onlara ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Hayatın normale dönüş sürecinde de sahada olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda psikososyal destek ekibimizle deprem bölgesiyle birlikte bütün illerimizdeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu çalışmalar kapsamında, şimdiye kadar 11 binden fazla personel ile 2 milyondan fazla vatandaşa psikososyal destek hizmet sunduklarını belirten Göktaş, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, afetin yol açtığı etkilerle mücadeleye yönelik çalışmalarımızı çok yönlü ve tüm ülkede devam ettiriyoruz. Bugünkü protokolümüz de inşallah Milli Eğitim Bakanımız da tecrübe imkanlarını da sürecimize dahil edeceğiz. Programımızı Milli Eğitim Bakanlığımızın ev sahipliğinde etkili bir işbirliği içerisinde yürüteceğiz. Yaş sınırı koymadığımız bu eğitime halkımız, anne baba, konu komşu, çoluk çocuk herkesin katılma imkanı olacak.

Malatya ile birlikte 11 ilimizde psikososyal destek, görsel sanatlar, spor, müzik ve bilişim alanlarında hazırladığımız kurslarla halkımızın normal hayatlarına dönmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kurslarımızın katılımcılarına özel yeteneklerini keşfetmeleri, farklı hobiler edinmeleri ve gençlerin mesleki eğilimlerini bulmaları konusunda yardımcı olacağına inanıyoruz. Deprem bölgesindeki özel şartların farkındayız ve normalleşmek için devletimizin bütün birimleriyle gece gündüz çalışıyoruz. "

Konuşmaların ardından iki bakanlık arasında düzenlenen protokol bakanlar tarafından imzalanarak yürürlüğe konuldu.